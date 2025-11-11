ジャイアンツがブルース・ボウチー氏（70）を編成部門の特別アシスタントとして招聘した。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。ジャイアンツが10日に発表した。

編成本部長のバスター・ポージーは「ボウチーが再びこの組織に戻ってきてくれたことは大きな意味があります。彼の経験、リーダーシップ、そしてゲームに対する感覚は他に類がなく、私たちが持続的な成功へ向けてチームを構築していく上で計り知れない価値を持つでしょう」とした。

MLB経験のない1年目のトニー・ビテロ監督にとって、最高のリソースとなる。ボウチーは、同じく未来の殿堂入り監督であるダスティ・ベイカーとともに、サンフランシスコの特別アシスタントとして加わることになった。ボウチーは、過去3シーズンをレンジャーズの監督として過ごし、2023年には同球団をワールドシリーズ制覇へ導いた。自身にとって4度目の世界一で、2010〜2014年の5年間に、ジャイアンツを3度のワールドシリーズ制覇に導いている。

さらにジャイアンツはツインズのベンチコーチ、ジェイス・ティングラーをスタッフに招くことになった。ティングラーは2020〜21年にパドレスの監督を務め、その後4年間はコーチとしてツインズを支えてきた。ティングラーとビテロは20年以上前にまで遡る旧知の仲で、2000年代初頭のミズーリ大学でチームメイトだった。