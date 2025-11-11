「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が10日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで、格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガール就任が決定したことを報告した。

「11月15日（土）国立代々木競技場第一体育館で行われる『K−1 WORLD MAX 20205』にスペシャルラウンドガールとして出演させて頂きます！！」とつづり、「この日のために作ったオリジナル衣装で登場させて頂きます 皆さん是非見にきてね」とグラビアで撮影した背中を大胆に露出した緑の水着ショットを添えて呼びかけた。当日のコスチュームにも注目が集まる。

K−1の公式ホームページでも斎藤のスペシャルラウンドガール登場決定が発表され、「斎藤さんは本大会のメインとなる『−70kg世界最強決定トーナメント・リザーブファイト』の第5試合、アビラル・ヒマラヤン・チーターvsジョナサン・アイウルにて、ラウンドガールとしてK−1のリングに登場。大会に華を添え、熱戦をさらに盛り上げます」とした。

斎藤は別の投稿で2ndトレカ発売イベントの様子も紹介。谷間が強調された白と水色のミニスカートワンピース姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「日本で今一番の＃国宝級美女」「令和最強の美人」「セクシーで美しいプロポーションの魅力的な美脚美女」「ミニのドレスがめちゃめちゃ可愛い」「うっとりしました」などのコメントが寄せられた。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。