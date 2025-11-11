藤井貴彦が涙堪え…急逝した後輩・菅谷大介アナ追悼「心から信頼できる奴でした」

フリーアナウンサーの藤井貴彦（53歳）が、11月10日に放送された報道番組「news zero』」（日本テレビ系）に出演。急逝した日本テレビの後輩・菅谷大介アナ（享年53）を、涙を堪えながら追悼した。



番組はこの日、7日に勤務を終えたあと体調が急変し、8日に亡くなった菅谷アナについて伝える中で、日テレ在籍時の先輩である藤井は「ふざけることが得意じゃなくても、一生懸命頑張る真面目な後輩でした。優しくて、声が良くて、気を遣う奴で、褒められることに慣れてなくて、少し褒めただけじゃ信用してくれなくて、結局人の3倍褒めさせられて、最後は本人……はにかみながら『嬉しいです』っていう、カワイイところもありました。何より仕事が丁寧で、時間はかかるんですけど、正確で、心から信頼できる奴でした」と、思い出を語る。



そして「まだこの辺りに……いそうです。いま褒めてるんですけど、信じてもらえるでしょうか。もう少し、菅谷のことを思い出して、たくさんの感謝を伝えようと思います。どうぞ安らかに」と涙を堪えながら追悼した。