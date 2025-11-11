92歳と3歳、かみ合わぬ会話に“処理落ちする”→ママの投稿に12万いいね「凄いw」「幸せな光景」【ママリ】

祖母と娘が同時に話しだし、聞き取りに苦労

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、☺︎ちゃんすけ🎀スヴェ子Lv.❸🎊(@sukegongon0401)さんの投稿です。複数人の話を同時に聞くことは、なかなか難しいですよね。祖母と3歳の娘さんとサイゼリヤで食事をしたちゃんすけさん。すると祖母と娘さんの一向に交わらない会話に、思わず“処理落ち”してしまったそう。あるあるな家族の光景にほっこり。

祖母と3歳の娘さんとサイゼリヤで食事をした、☺︎ちゃんすけ🎀スヴェ子Lv.❸🎊(@sukegongon0401)さん。すると祖母と娘さんの一向に交わらない会話に、思わず“処理落ち”してしまったそう。あるあるな家族の光景に共感すると共に、ほっこりさせられるエピソードです。

©sukegongon0401

今日祖母（92）と娘（3）とサイゼ行ってきた。



👵「お隣の山田さんが転んで足を折って寝たきりにな」

👧「今日ねぇ！！幼稚園でねぇ！！どんぐりがねぇ！！」

👵「里芋の煮たのが食べたいって言うからわたし煮て山田さんに持っ」

👧「それでねぇ！！！娘ちゃんが持ってたら、さきちゃんがねぇ！！！どんぐりを」

👵「そしたら美味しい美味しいって泣くもんだから、次はこんにゃくを」

👧「どんぐりをねぇ！！ママ！！あのねぇ！！！！さきちゃんが」

👵「入れてみようかと思ってるんだけどねぇ、そういえばこの間」

👧「ママ！！！！！見て！どんぐりが」



私「うんうん…へぇ～………」



私は聖徳太子でもAIでもない。処理落ちする。

もしもこの会話を聞いていたら「どんぐり」と「山田さん」しか聞き取ることができないかもしれません…。ちゃんすけさんが処理落ちしてしまったのにも納得。おふたりとも、自分の話に集中している姿に、思わず笑みがこぼれました。会話は一向に交わりませんが、お写真からも楽しい様子が伝わってきます。



この投稿には「どこも似たような光景なんだなーとほっこりしました😊」「噛み合ってないけどなんだか楽しそうな2人が素敵😂」といった温かいコメントが寄せられていました。祖父母と孫、兄弟同士など家族の日常としてあるあるですね。聞いてる？と言われてしまうと少々困ってしまいますが、楽しそうなお写真にほっこりな投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）