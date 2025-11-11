Meicaのハンドクリーム♡冬のギフトにぴったり3本セット登場

冬の乾燥シーズンにぴったりな、Meica（メイカ）のハンドクリーム3本セットが2025年11月5日発売♡「Modesty Blossom」と「Nobility Blossom」の2種類で、香りのバリエーションも豊富です♪スイセンやローズ、ジャスミンなど華やかな香りで手肌をケアしながら、星型リボンのパッケージでギフトにも最適。自分用にも、大切な人への贈り物にもおすすめです。

Modesty Blossomの香りと内容



Meica ハンドクリーム3本セット Modesty Blossom

「Modesty Blossom」セットは、スイセン・スイートローズ・ピオニーの香りが1本ずつ入ったハンドクリーム3本セット（各15g）で、価格は1,430円（税込）。

手肌をしっとり保湿しつつ、華やかで優しい香りに癒されます♡星型モチーフのリボンがあしらわれたパッケージで、冬のギフトにもぴったりです。

mgb skin×COMFORTの限定コラボ♡韓国セレブ愛用アイテムが登場

Nobility Blossomの香りと魅力



Meica ハンドクリーム3本セット Nobility Blossom

「Nobility Blossom」セットは、マグノリア・ジャスミン・パウダリーローズの香りが1本ずつ入ったハンドクリーム3本セット（各15g）、価格は1,430円（税込）です。

高保湿ながら軽やかなテクスチャーで、毎日のハンドケアに最適♪公式オンラインストアや全国のバラエティストア・ドラッグストアでも購入可能です。

Meicaハンドクリームで冬の手肌をケア



乾燥が気になる季節、Meica（メイカ）のハンドクリーム3本セットは、Modesty Blossom・Nobility Blossomともに1,430円（税込）で手肌をしっとり保湿♡

華やかな香りと星型リボンのパッケージで、自分へのご褒美や冬ギフトにも最適です♪全国のバラエティストアやドラッグストア、公式オンラインストアでも手軽に手に入ります。