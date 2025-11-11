長友佑都に代わるムードメーカーは“彼”か。今回の代表活動でコアメンバーになる可能性も!?【日本代表／コラム】
長友佑都不在の代表練習はどんな雰囲気なのか。そんなことを考えながら千葉県内でのトレーニングを見ていた。
2025年11月10日、日本代表が14日のガーナ戦に向けて始動した。この日、屋外練習をしたのは６人。具体的には、久保建英、中村敬斗、菅原由勢、佐藤龍之介、安藤智哉、早川友基である。
１時間ほどのトレーニングで場を盛り上げていたひとりが、菅原だった。長友ほどの“ハッスル感”はないが、空気を温め、チームメイトの笑顔を引き出し、良いムードを作り出す。そうした素質をきっと備えているのだと、勝手ながらそう結論付けた。
長友に代わるムードメーカーは菅原なのか。そんなことを考えながら、ふたりの共通点を探してみた。チームを明るく引っ張れる力、主戦場はサイドバック。今回の代表活動で長友以上の存在感を示しつつ、戦力価値も高められれば、この菅原がコアメンバーになる可能性もありそうだ。
とにかく、11月シリーズの菅原にはいろんな意味で注目したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
