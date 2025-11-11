¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²÷¿Ê·â¡ªÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ç¡È¾Ð·â¡É¤Î°ìÊâ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£TBS·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×Ì¾Êª´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì¸À¡¢¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¸ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¿·³ã¥í¥±¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢»×¤ï¤º¤³¤Ü¤ì¤¿¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Î®¹Ô¸ì¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ÏÊüÁ÷Åö»þ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¡£´¨¤µ¤Ø¤ÎÁÇËÑ¤ÊÁÊ¤¨¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤é¤·¤¤¿Í´ÖÌ£¤È¥æー¥â¥¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡ÖÊì¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¹¹ð¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¡£ÈÖÁÈÈ¯¤Î°ì¸À¤¬´ë¶È¥³¥é¥Ü¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÄÁ¤·¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÅÅÄËÜ¿Í¤ÏX¤Ç¡Ö¤´¤¤¤´¤¤¤¹ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿·Ú²÷¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ¨ÀáÅª¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ¹Âµ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
12·î¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¿å¥À¥¦¡×¤«¤é¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÄÅÅÄ¤Î¡È¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡É¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÈSNS¤Î¶³¦¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤¿Èà¤Î°ì¸À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¾Ð¤¤Ç¼¤á¤òºÌ¤ê¤½¤¦¤À¡£