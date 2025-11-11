NY株式10日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均　　　47389.71（+402.61　+0.86%）
ナスダック　　　23535.87（+531.33　+2.31%）
CME日経平均先物　51285（大証終比：+235　+0.46%）

欧州株式10日終値
英FT100　 9787.15（+104.58　+1.08%）
独DAX　 23959.99（+390.03　+1.65%）
仏CAC40　 8055.51（+105.33　+1.32%）

米国債利回り
2年債　 　3.591（+0.029）
10年債　 　4.112（+0.016）
30年債　 　4.702（+0.003）
期待インフレ率　 　2.297（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.668（+0.002）
英　国　　4.461（-0.005）
カナダ　　3.172（-0.004）
豪　州　　4.397（+0.045）
日　本　　1.701（+0.027）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.16（+0.41　+0.69%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4121.80（+112.00　+2.79%）

ビットコイン（ドル）
105962.06（+1449.89　+1.39%）
（円建・参考値）
1632万1336円（+223327　+1.39%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ