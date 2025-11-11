ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は４０２ドル高 シカゴ日経平均先物は５万１２８５円
NY株式10日（NY時間15:11）（日本時間05:11）
ダウ平均 47389.71（+402.61 +0.86%）
ナスダック 23535.87（+531.33 +2.31%）
CME日経平均先物 51285（大証終比：+235 +0.46%）
欧州株式10日終値
英FT100 9787.15（+104.58 +1.08%）
独DAX 23959.99（+390.03 +1.65%）
仏CAC40 8055.51（+105.33 +1.32%）
米国債利回り
2年債 3.591（+0.029）
10年債 4.112（+0.016）
30年債 4.702（+0.003）
期待インフレ率 2.297（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.668（+0.002）
英 国 4.461（-0.005）
カナダ 3.172（-0.004）
豪 州 4.397（+0.045）
日 本 1.701（+0.027）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.16（+0.41 +0.69%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4121.80（+112.00 +2.79%）
ビットコイン（ドル）
105962.06（+1449.89 +1.39%）
（円建・参考値）
1632万1336円（+223327 +1.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
