『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）第3話終盤で「世界はたやすく変容する。思いどおりとは限らない。その枝はもろくはかない」と兆（岡田将生）は言った。その台詞は、次の場面で四季と文太（大泉洋）が手にしている線香花火の儚さと重なる。点火した瞬間、次々と形を変えていく線香花火の変化の過程を見つめている四季（宮粼あおい）が、段階ごとに「蕾」「牡丹」「松葉」「散り菊」と言う。それを見て「はかない一生だね」と言う文太とともに、視聴者もまた、線香花火の「はかない一生」の濃密さを、改めて思わずにいられない。野木亜紀子脚本『ちょっとだけエスパー』は、そんな脆く儚く、移ろいやすいこの世界の、もしくは人間の、美しさと残酷さを映し出そうとする。

参考：宮粼あおい、『ちょっとだけエスパー』で体現する“100%の愛情” 「四季は自分に近い役」

TBSドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『海に眠るダイヤモンド』の野木亜紀子が脚本を手掛ける本作は、大泉洋演じる会社をクビになったサラリーマンが「“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う」という任務を与えられ、仲間と共に奮闘する「ジャパニーズ・ヒーロードラマ」である。同時に文太が働く会社「ノナマーレ」には「人を愛してはならない」というルールがあるにもかかわらず、彼を自分の夫だと思い込んでいる“妻”四季との間に生まれつつある恋の行方を描く「SFラブロマンス」でもあるのだろう。

しかしなんと現実味溢れた「ヒーローもの」だろうか。「これまでの人生、世界に見捨てられて生きてきた」のだから「世界なんてどうでもいい」と思っている人々が、何の役に立つのか分からないささやかな特殊能力を得て、何が何やら分からないままヒーローとしての奮闘を試みるという物語なのだから。

なかなか実感の沸きづらい「世界を救う」という任務に対して「目の前の四季ちゃんを救うってことなら分かるじゃない」と第2話の円寂（高畑淳子）が言うように、第3話は、神社のお祭りで起きた爆発事故に際し、文太と桜介（ディーン・フジオカ）が、目の前にいる、かつての自分のように父を見失い迷子になっている少年と、桜介の息子・紫苑（新原泰佑）を咄嗟に救おうとすることで「かつての自分」を救おうとする話だった。

「ちょっとだけヒーロー」だからといって彼らは神様のように万能ではない。第2話で文太たちは、生活が苦しく、「世の中への復讐のため」に贋作ビジネスに手を染めようとした画家・千田守（小久保寿人）を止めることに成功した。だが千田の肩に置かれた「天使の手」こと文太たちの懸命な妨害活動は、彼らの預かり知らないところで、千田の人生を皮肉な形で終わらせることになった。

第1話において、文太が初めて自分のエスパーを知った時、道行く人々の「心の声」を聞いて回りながら、これまで知らなかった世界の楽しい一面を知るような高揚感ゆえ、あるいは自分しか知らない世界がある優越感ゆえ、横断歩道の白い部分をスキップするように軽やかに踏む。だが、次の場面では、人の心の奥から零れ出る悲鳴を聞いてしまう。「しんどい」「死にたい」「俺以外楽しそう」「なんで生きてんだっけ？」。人々の苦しみに触れた彼は疲弊してしばらく落ち込んでいる。つまり、文太の目を通して本作が描き出そうとするのは、この世界の、まだ見ぬ美しさと哀しみの光景なのかもしれない。

本作を観ていて痛感せざるを得ないのは、そんな脆く儚い、たやすく変容するこの世界において、「藁を掴む」ように私たちは何かを信じ、愛さずにはいられないのだということだ。

文太は子どもの頃、確かな愛の実感が欲しくて、無口な父の背中に手を伸ばした。父の心の声が聞きたいという強い思いが、彼のエスパーに繋がったのだとしたら、今、手を伸ばした先にいる、手を伸ばさなくても肩が触れ合うだけでじんわりと伝わってくる四季の「文ちゃん」に対する揺るぎない愛情を、どうして拒むことができるだろうか。

会社をクビになり、妻と離婚し家庭を失って、唐突に断たれてしまった人生のその先にあった仮初めの妻・四季との日々は、四季の目の前で悲惨な死に方をしたという彼女の本当の夫と彼女との夫婦の歴史の延長線上にある。四季から聞いた「文太が誕生日に漬物石をプレゼントした」ことやプロポーズの光景が、まるで本当にあったことのように文太の中で構築されていくように。もしくは第3話において近所の神社のお祭りに行こうとする四季の「今年は浴衣着て行こっか」という言葉に、これまでの夫婦の歴史を感じ、文太が思わず微笑むように。

そこには、彼がずっと欲しかった確かな愛の実感と、一度断たれてしまった人生の続きがある。たとえ、それが自分とは違う誰かと彼女の人生の続きで、誰かと彼女が構築してきた歴史の上にある愛情だったとしても。“non amare．”、「人を愛してはならない」という掟の上に存在する「ちょっとだけヒーロー」たちの物語は、何より「愛」というものの複雑さを教えてくれるに違いない。

（文＝藤原奈緒）