歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が10日、都内で婚約発表会見を行った。婚姻届はまだ提出しておらず、挙式・披露宴ついては来年初夏に行う。

橋之助の両親が婚約を祝福した。中村芝翫（60）と三田は連名で「2人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも一層の精進を重ねてまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻（べんたつ）を賜りますよう、お願い申し上げます」とコメントを発表。三田は会見場にこそ姿を見せなかったが、会場のホテルに同行して若い2人をサポートした。芝翫は会見直前、2人に電話をかけ「硬くならずに自分たちの言葉でお話しして楽しんだらいいよ」とアドバイスを送ったという。

▽両親の婚約会見 91年6月12日、中村芝翫（当時橋之助）と三田寛子が東京・銀座東急ホテルで会見した。金屏風（びょうぶ）をバックに、「アッちゃん」「幸二君」と呼び合うなどおのろけ連発。三田は芝翫の姉・波野好江さんが中村勘九郎さん（当時）に嫁ぐ際に着用していた帯を着けた着物姿で登場。左手薬指には、結納の際にプレゼントされた2カラット（推定2000万円）のダイヤモンドが光っていた。「彼がもっと大きくなるよう協力します」などと話した。

《梨園の妻となった芸能人》芸能界から梨園の妻となった女性芸能人は、四代目坂田藤十郎さんの妻で元女優の扇千景さん、七代目尾上菊五郎（83）の妻で女優の富司純子（79）らがいる。また、十三代目市川團十郎（47）の妻はフリーアナウンサーで小林麻央さん（享年34）。女優の藤原紀香（54）は六代目片岡愛之助（53）の夫人。梨園の妻にはさまざまなしきたりがあり、夫である俳優、その弟子、付き人ら一門の全ての仕事を管理することが求められる。