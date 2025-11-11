¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Û¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å90ÅÀ¡¡·ªÅì¡ÈºÆÀ¸¹©¾ì¡É¤ÇÊÑ¿È
¡¡¡þÎëÌÚ¹¯¹°»á¡ÖÃ£´ã¡×ÇÏÂÎ¿ÇÃÇ
¡¡ºù²Ö¾ÞÇÏ¤ÎÌ²¤ì¤ëÆ®»Ö¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¹¯¹°¸µÄ´¶µ»Õ¡Ê81¡Ë¤¬G1ÍÎÏ¸õÊä¤ÎÇÏÂÎ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡ÖÃ£´ã¡×¡£Âè50²ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê16Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤ò¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤È¤È¤â¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃ£´ã¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤ÏÈþ±º¤«¤é·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤ÎÊÑ¿È¤Ö¤ê¡£³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÎ©¤Á»Ñ¤ËÉü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤¿¡£
¡¡¿Í¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£µå³¦¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ÌîÂ¼¹îÌé»á¤â¤½¤ÎÃø½ñ¡ÖÍý¤ÏÊÑ³×¤ÎÃæ¤Ëºß¤ê¡×¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤µ¤ì¤ëÀ¸¤Êª¡×¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌ¾¸À¤Ï¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇÏ¤Ë¤â¤½¤Ã¤¯¤êÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£º£½©¡¢Èþ±º¤«¤é·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÄ´¶µ¤ò½Å¤Í¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡£¤½¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤Ï¡ÖÇÏ¤â´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëÀ¸¤Êª¤À¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Èþ±º¤ÇÄ´¶µ¤òÂ³¤±¤¿º£½Õ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÇÏ¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É³èµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¶¯¤¤°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°»è¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤ÆÁ°¤Ø¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤Ä¤¤â°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ·¤Ë¤â¼ª¤ÎÎ©¤ÆÊý¤Ë¤âÂçÉñÂæ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¶¥ÁöÇÏ¤é¤·¤¤¸±¤·¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´é¤Ä¤¤¬¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¤Á»Ñ¤â¤ª¤È¤Ê¤·²á¤®¤ë¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£º£½Õ¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤ÎÇÏÂÎ¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤âÁ°¸þ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ8Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Í¾ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë4³Ñ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¾Àþ¤ÇµÓ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢»È¤ª¤¦¤È¤µ¤¨¤·¤Ê¤¤¡£Á°Áö¤Î»¥ËÚµÇ°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÉé¤±Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¤À¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÂ¤Ïµ¤¤«¤é¡¢ÈþÈ©¤âµ¤¤«¤é¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ©¥Ä¥ä¤âµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤ÇÎÉ¤¯¤â¤Ê¤ì¤Ð°¤¯¤â¤Ê¤ë¤È¤Î°ÕÌ£¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤ÏÌÓ¥Å¥ä¤¬±Ç¤¨¤ëµ¨Àá¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤¿¡£³èµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÏµÕ¤ËÌÓ¥Å¥ä¤ò¼º¤¤¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÖ³ì¿§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¿È°ìÇ¡¡£µ¤ÎÏ¤Î½¼¼Â¤¬ÌÓ¥Å¥ä¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÁ´¿È¤Ë¥µ¥·ÌÓ¡ÊÇò¤Ã¤Ý¤¤ÌÓ¡Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿´¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤âÁ´¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊ¢¼þ¤ê¤âºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÅöÆü¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐËþÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤âº£½Õ¤È¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¹îÌé»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤ä¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿¤Ð¤»¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¡×¡£·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Î²¿¤¬¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¡ÊNHK²òÀâ¼Ô¡Ë
¡¡¡þÎëÌÚ¡¡¹¯¹°¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡Ë1944Ç¯¡Ê¾¼19¡Ë4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î81ºÐ¡£ÁáÂçÂ´¡£69Ç¯¡¢Éã¡¦ÎëÌÚ¾¡ÂÀÏº±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¡£70¡Á72Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¤Ë±¹¼ËÎ±³Ø¡£76Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¼èÆÀ¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«¶È¡£94¡Á04Ç¯¡¢ÆüËÜÄ´¶µ»Õ²ñ²ñÄ¹¡£JRAÄÌ»»795¾¡¡£½Å¾Þ27¾¡¡£19Ç¯½Õ¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô5¿ÍÌÜ¤Î°°Æü¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£
