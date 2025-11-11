児童と写真撮影を楽しむポルトガルの選手ら＝１０日、藤沢市立石川小学校

日本初開催で１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」に合わせ、ポルトガル選手団と藤沢市立石川小学校（同市石川）の児童との交流会が１０日、同校で行われた。

県と同市はポルトガルのホストタウンとして同選手団に県立スポーツセンター（同市善行）を事前キャンプ地として提供。この機会に異文化交流を図ろうと、県主催でイベントが実現した。

同校の体育館に同国の陸上や水泳、柔道の代表選手とスタッフら２３人が登場すると、同校４年の児童９０人は両手を挙げてひらひらと振る「拍手」の手話で迎えた。児童は手話通訳者から日本語とポルトガル語で「こんにちは」「ありがとう」の手話を教わったほか、総合の授業などで練習してきた曲「ありがとうの花」を手話と歌を交えて披露した。

歓迎の思いを込めて制作した折り紙の鶴を贈ると、選手団は手話で「デフリンピックに向けて最高の形で取り組める力をもらった。耳の聞こえない人も聞こえる人もそんなに変わりはない。一緒に暮らしていける社会を共につくっていきたい」と語った。

交流会後にはサプライズで、２０２２年のデフリンピックブラジル大会の柔道金メダリスト、ジョアナ・サントス選手が背負い投げや大内刈りの動きを披露。間近で見た児童（１０）は「迫力があってすごく格好良かった。耳が聞こえる人も聞こえない人も楽しめる交流だった」と笑顔で話した。