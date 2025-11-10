下心が丸見えです。遊び目的の男性がよく使う「口説きテク」
男性から口説かれた時、女性は少なからず嬉しくなりますよね。でも、その男性のことを、信じてもよいのでしょうか？ これから紹介する「口説きテク」は、遊び目的の男性がよく使う手口。こうした口説き方をされたなら、少し警戒心を持った方が良いでしょう。
｜お酒をどんどん勧めてくる
飲んでいる席で男性が口説いてくることもあるでしょう。その時、口説きながらあなたにどんどんお酒を勧めてくる男性は、女性の理性を失わせようとしていると言えます。「お酒が入ってるからつい…」と許してしまいがちですが、他の女性にもしているはずなので、遊ばれないように注意してください。
｜質問に質問で返してくる
まだ付き合っていない男性から口説かれた時、これからのことを考えて「彼女はいるの？」などと確認をする女性は多いでしょう。その時、男性から「なんでそんなこと聞くの？」「いると思う？」など、あなたの質問に対して質問で返してくるなら遊び目的と見て良いでしょう。これは「嘘をつかずに確信を持たせない」というテクなのです。
｜「一番」を多用する
浮気しがちな男性は、女性を信じ込ませるために何かと「一番」という言葉を多用する傾向にあります。例えば「一番好きだよ」「一番大切にしたいと思ってる」といったように、甘いセリフに活用することが多いです。でもその「一番」の前に、「今は」という意味も隠されていることがほとんど。「今は一番好きだよ」であれば、意味合いが異なってきます。
｜女性の母性本能をくすぐる
男性から「お願い！君しか頼る人いないんだよ」と言われたら、思わず願いを聞き入れてしまったことありませんか？ 特に母性本能が強い女性は、男性から頼られたりお願いされたりすると、断り切れないことが少なくありません。そうした女性の特徴を活用し、「今日だけお願い！」「ちょっとだけお願い！」と口説く男性もいます。
今回紹介した口説きテクを用いる男性から口説かれたら、一度冷静になることが肝心。「遊ばれるかも」と警戒心を持ち、後悔しない対処をしてくださいね。
