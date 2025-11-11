上戸彩、伝説の殺し屋が恐れるほどの“最強な妻”に！ 目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』出演決定
Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、上戸彩と吉本実由の出演が発表された。目黒演じる坂本太郎の人生を変えた妻・葵を上戸、娘を吉本が演じる。上戸と吉本は、ともに福田雄一監督作品初参加となる。
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
実写映画となる本作で主人公である最強の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒蓮。これまで見せたことのないキレと迫力に満ちた超人的なアクションシーンにも挑戦し、推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本を演じる。
メガホンをとるのは、福田雄一。そして、制作プロダクションは、『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUSが務める。そして、坂本の相棒・朝倉シンを高橋文哉が演じる。
このたび、主人公・坂本太郎がこよなく愛する“坂本家”キャストが解禁。坂本が殺し屋を引退するきっかけとなった人物で、坂本に一目ぼれされ結婚した妻の坂本葵を上戸彩が演じる。
私生活では3児の母親でもあり、明るく親しみやすい人柄で絶大な支持を集めている上戸。本作では、坂本の妻、そして一人娘の花の母親で、家族を何より大切にし、物怖じしないとても明るい性格の葵を演じる。上戸は、「目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。現場でも作品に真摯に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています」と初共演の目黒について述べた。
また、坂本家のシーンについては「さまざまな手法で撮影された迫力あるシーンがたくさんある中で、坂本葵の登場シーンは、コメディ要素の中にも“家庭の温かさ”を感じられる場面が詰まっていると思います」とコメント。坂本に殺し屋を引退させ、「人を殺さないこと」を家訓とする、家族の中心的存在の葵。坂本が唯一頭が上がらない最強な妻・葵に期待が高まる。
そして、坂本と葵の大切な一人娘・坂本花を吉本実由が演じる。吉本は、モデル活動と並行しながら、ドラマ『18／40〜ふたりなら恋も夢も〜』（2023年／TBS）で深田恭子演じる主人公の幼少期役で俳優デビューし、今年は、NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』に綾瀬はるか演じる主人公の幼少期役で出演。さらに『でっちあげ〜殺人教師と呼ばれた男』で映画初出演を果たすなど、活躍の場を広げている。ピュアな雰囲気を放ち、まだまだ飛躍の可能性を秘めている吉本が、母親の葵に似て明るくて優しい花を演じる。
さらに、上戸演じる葵と、吉本演じる花のキャラクタービジュアルも解禁。笑顔の花と葵がとても印象的な坂本家の日常を切り取ったかのようなキャラクタービジュアルには、坂本太郎が何よりも大事にし、迫り来る刺客から守る、愛する家族が映し出されている。葵と花の屈託のない弾ける笑顔からは、坂本家が仲睦まじく平和な生活を送っていることを感じさせる。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、2026年GW公開。
上戸のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■上戸彩
原作を読ませていただき、一瞬で『SAKAMOTO DAYS』の世界観に引き込まれ、ぜひ参加させていただきたいと思いました。
目黒蓮さんとの共演は今回が初めてでしたが、以前からその繊細で誠実なお芝居が大好きでした。
現場でも作品に真摯に向き合う姿勢が印象的で、ご一緒できたことをとても光栄に感じています。
さまざまな手法で撮影された迫力あるシーンがたくさんある中で、坂本葵の登場シーンは、コメディ要素の中にも“家庭の温かさ”を感じられる場面が詰まっていると思います。作品全体の中で小さなアクセントになっていれば嬉しいです。
「SAKAMOTO DAYSをどうやって実写化するの？」という疑問をお持ちの方も多いと思いますが、その答えをぜひ劇場で体感していただきたいです。私自身も完成を楽しみにしています。
