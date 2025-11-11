サッカー日本代表は１０日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、千葉県内で始動した。正守護神のＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝の左手骨折による招集辞退、代表常連のＧＫ大迫敬介（２６）＝広島＝の天皇杯出場による招集外を受け、代表通算出場１試合のＧＫ早川友基（２６）＝鹿島＝の先発が有力。来年６月開幕の北中米Ｗ杯代表入りに向けて、Ｊ１首位を走る鹿島の守護神が“第３の男”からの成り上がりを狙う。

第３の男、いざ出陣―。早川は大粒の汗を流しながら、下田崇ＧＫコーチ（４９）とのマンツーマントレーニングに励んだ。強風吹き荒れる寒空の中だったが、途中から上着を脱ぎ捨て、充実の表情でボールを追った。「持っている自分の能力を全て出したい」。言葉には自然と力がこもった。

７月のＥ―１選手権で代表デビューしたが、Ａ代表出場はまだ１試合のみ。鈴木の思わぬアクシデントと大迫の招集外で、チャンスが転がり込んできた。鈴木のけがの状態は不透明で、今後の状況次第では長期離脱となる可能性もある。早川は「誰かの代わりとかではなく、自分がどれだけできるか証明したい」と言葉に力を込めた。

今季Ｊ１における「セーブ数」「セーブ率」「ペナルティーエリア内シュートセーブ率」の“ＧＫ３大タイトル”で３冠（出場２０戦以上）を誇る。従来の躍動感あふれるプレーに安定感も身につけ、鬼木達監督（５１）に「本当に素晴らしい。日々成長している」と言わしめる活躍を継続している。

「成り上がり」の人生を送ってきた。中学時代、横浜Ｍ下部組織では控えＧＫ。ユース昇格は、候補にも挙がることなく見送られた。明大でも、レギュラー奪取は同僚のアクシデントがキッカケ。２１年に加入した鹿島でも第４ＧＫからスタートし、１つずつ階段を上って今の立場となった。

今活動から新ユニホーム着用となり、６本の腕を持つ阿修羅（あしゅら）像があしらわれた斬新なＧＫユニホームも、ガーナ戦でお披露目となる。「（阿修羅のように）俺にももっと腕が生えたらな〜」と笑う表情は、自信に満ちる。「Ｗ杯のメンバーに選ばれるためにも、今回の結果は非常に重要」。これまでのサッカー人生同様に、鍛え抜かれた２本の腕で成り上がる。（岡島 智哉）

◆早川 友基（はやかわ・ともき）１９９９年３月３日、神奈川県生まれ。２６歳。横浜Ｍ下部組織で小、中学生年代を過ごし、桐蔭学園高（神奈川）、明大を経て、２０２１年にＪ１鹿島に加入。２２年９月にＪ初出場。以後、デビューからリーグ１１３試合連続でフル出場中。２５年７月の東アジアＥ―１選手権で日本代表初招集。同大会の中国戦で代表初出場。代表通算１試合。１８７センチ、８１キロ。右利き。

【早川アラカルト】

▽生まれとサイズ １９９９年３月３日、神奈川県生まれ。１８７センチ、８１キロ。

▽経歴 横浜Ｍ下部組織で小、中学生年代を過ごし、桐蔭学園高（神奈川）、明大を経て、２０２１年に鹿島加入。

▽生粋のＧＫ 小学生時代にＧＫを始めた理由は「ゴールを決めるより、止める方が気持ち良かったから」。普通は逆で「変ですよね？」と笑う。

▽フルタイム出場 ２２年９月のＪ１デビュー以降、一度も欠場なし。現在、１１３試合連続フルタイム出場中。

▽アイアンマン 鹿島スポンサー・日本製鉄の冠試合でビッグセーブを連発し、日本製鉄が「アイアンマン・オブ・ザ・マッチ」を授与。一部サポーターからは「アイアンマン」の愛称であがめられている。

▽選手会長 今季から鹿島の選手会長に就任。前会長のＭＦ柴崎岳から１月のキャンプ中に呼び出され「何か悪いことしたっけ？」とそわそわしたが「選手会長やってみない？」と言われて一安心し、快諾。