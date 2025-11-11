U-17ワールドカップ

U-17サッカー日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップ（W杯）のグループステージ第3戦でポルトガルに2-1で勝利し、グループステージを首位で通過した。選手たちがホテルのロビーで受けた祝福が話題を集めている。

ホテルロビーで待っていたのは、同じホテルに宿泊するU-17メキシコ代表の選手だった。花道を作って日本の選手たちを迎えると、大歓声とともにハイタッチ。中には体をぶつけあって大盛り上がりする選手たちもいた。

メキシコの試合がある日には日本も同じように花道を作って称えるなど、連日のように両国がスポーツマンシップを示す姿はX上で話題に。日本代表公式Xやメキシコ代表のユース年代専門Xが実際の動画を公開。清々しい光景は大きな注目を集めている。

ネット上の海外ファンからは「若者が年長者にお手本を見せている」「これはU-17ワールドカップで一番いいストーリーだ」「敬意あるスポーツマンシップはいつだって素晴らしい」「サッカーは楽しむもの、そして友達をつくるもの」「こういう瞬間、本当に最高だね。メキシコ代表が初勝利した時に日本がこのように出迎えた。次はメキシコが同じ形で祝福してお返しをした」などと、称賛する声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）