インスタグラムのフォロワー数が200万を突破

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。山本由伸投手は3勝を挙げMVPに。完投勝利や中0日のリリーフ登板など異次元の活躍に米国での人気も急上昇中。インスタグラムのフォロワー数はヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を超えた。

山本のインスタグラムのフォロワー数が200万に到達した。この数字はジャッジやパドレスのフェルナンド・タティスJr.に並ぶ数字。さらに数字は伸び、10日現在、山本のフォロワー数は209万。ジャッジの202万、タティスの204万を抜いていった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは日本時間10日、「ドジャース2年目にして2年連続WS制覇を果たして以降、ヨシノブ・ヤマモトはアーロン・ジャッジやフェルナンド・タティスJr.に並ぶインスタグラムのフォロワーを獲得した。彼の人気はますます高まっている」と画像付きで投稿。米ファンから納得のような声が上がった。

「2のリングと1つの世界制覇。ヤマモトの影響力が、その圧倒的な実力に追いついてきた」

「この勢いだと、ドジャースの日本人3人のスターが野球界で人気トップ3になりそう」

「ヤマモトが大好きだ！」

「本気でリスペクト」

「しかも、ヤマモトは2つも（WS）リングを持っていて、他の2人より多いんだ」

「ワオ」

WSで大活躍した山本はサイ・ヤング賞の最終候補に。日本人はもちろん、米国ファンの心もつかみ、コメント欄に書き込まれる英語の数も増えている。



（THE ANSWER編集部）