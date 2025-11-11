箱根駅伝の実況からバラエティー、報道番組などマルチに活躍してきた日本テレビアナウンサーの菅谷大介（すがや・だいすけ）さんが8日午後1時6分、消化管からの出血のため都内の病院で死去した。53歳。千葉県出身。同局が10日、発表した。葬儀は近親者で行う。2022年に膵臓（すいぞう）がんを公表したことでも知られていた。

発表によると、菅谷さんは7日夜、勤務を終えて帰宅後、不調を訴えて病院へ救急搬送された。その後、容体が急変。翌8日に息を引き取った。勤務中は変わった様子がなかったという。2日にゴルフ中継「フォーティネット・プレーヤーズカップ」の実況を務めたのがアナウンサーとしての最後の仕事となった。同局は「アナウンサーとしても管理職としても前向きに取り組む姿を直前まで見ていただけに、あまりに突然の訃報に接し、社員一同、ただただ驚くとともに悲しみに包まれております」と悼んだ。

1997年4月に入社し、最初のレギュラー番組は「熱湯コマーシャル」で有名なバラエティー「スーパーJOCKEY」だった。プロレスなどのスポーツ中継でも頭角を現し、18年の平昌五輪ではスピードスケートの女子団体追い抜き（パシュート）金メダル獲得の瞬間を伝えていた。

22年8月には膵臓がんと診断され摘出手術を受けたことを公表。自身の体験を伝えるためにインスタグラムも開設した。わずか5カ月後の翌23年箱根駅伝の実況を務め、視聴者を驚かせた。同年からは企画「菅谷大介、がんを知る」を立ち上げて元プロレスラー・小橋建太（58）ら、がん経験者との対談の様子も発信。「この（がん）経験を伝えるために僕はアナウンサーになったのかな」と話すなど、強い思いで啓発活動を行ってきた。

プロフィルに「子供と過ごす時間を大切にしています」と記すなど、家族思いな一面もあった。今年7月には同局アナのエッセー企画で「アナウンサー30年まであと少し。その時には、どんな仕事をしているのか、ひとつひとつの仕事を大事にしながら、その時を迎えたいと思います」とつづっていた。来年4月で節目を迎えるはずだったが、その願いはかなわなかった。

《森圭介アナ「本当に寂しいです」》訃報発表後、午後3時50分から放送された日本テレビ「news every.」では菅谷さんが実況したスポーツの名場面やがん経験者と対談した追悼映像が放送された。森圭介アナウンサー（46）は「後輩の私が言うのも何ですが、本当に真面目な方でした。バラエティーに対しても“どうやったら面白いかな”と相談を受けることもありました」と振り返った。「真面目で優しくてチャーミングな菅谷さんの声が聞けないのは本当に寂しいです」と涙をこらえて悼んだ。

▼羽鳥慎一（日テレで菅谷さんの3年先輩） 新人時代、その真面目さが面白く、バラエティーで一緒に仕事をした時も楽しかったことを覚えています。自分の闘病体験を画面で伝える勇気と責任感は素晴らしいと思って見ていました。ゆっくりと休んでください。

▼馬場典子（日テレ同期） すがっちだからこそ伝えられることがこれからまだまだある中で、それを楽しみにしていた同期として一視聴者として、とても悔しく寂しい気持ちです。たくさん、たくさん、ありがとう。

◆菅谷 大介（すがや・だいすけ）1971年（昭46）11月19日生まれ、千葉県出身。国際基督教大大学院修了。過去の担当番組に「全日本プロレス中継」や「news every.サタデー」など。座右の銘は「男に好かれる男になれ」。同期は蛯原哲アナら。