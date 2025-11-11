「今日が最高の夜にしましょう!」

【写真】圧巻のステージを見せた堂本光一ライブツアーの秘蔵ショット

堂本光一のライブツアー密着レポ

冒頭から、集まった1万5000人のファンにこう挨拶した光一。オープニングでは、暗闇の中からフード&マント姿の光一が登場。上着を脱ぎ捨てると、まさに“王子”のような白の衣装でダンサーを従えて歌唱。続けて、レーザー光線を使ったド派手な演出で圧巻のステージを披露する。

MCでは、ステージ横の座席のファンに「ここの席、ほとんど見えてないやろ。でも、近かろうが遠かろうが僕は見えてないので大丈夫です（笑）」とジョークを飛ばすなど光一節が炸裂。トークに夢中になって「20分もしゃべってしまった〜」と反省するなど盛り上げた。

全28曲、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した光一。「またこの夢の世界をみなさんとつくれたらと思います」と最後は再会を誓い、熱狂のライブに幕を下ろした。

SET LIST

M 01 The beginning of the world

M 02 Time to go

M 03 Tik Tik Tik

M 04 I Want Your Love

M 05 Foxy Dominator

M 06 Way To Dark

M 07 I

M 08 Thriller City

M 09 More & More

M 10 Come closer

M 11 Slave of love

M 12 ホテル・ミラージュ

M 13 Winner

M 14 Satisfy

M 15 Night & Bye

M 16 堕天使の詩

M 17 rosé

M 18 INTERACTIONAL

M 19 Rhythm of Love

M 20 Danger Zone ~to the unknown world~

M 21 Deep in your heart/Bad Desire -remix-

妖〜あやかし〜/Bad Desire -remix-

M 22 Slave Maker

M 23 LOVE CRIES

M 24 愛の十字架 ~Promise 2U~

M 25 Because of you

M 26 The beginning of the world



EN 01 IN & OUT

EN 02 +MILLION but - LOVE