堂本光一「また夢の世界をみなさんと」4年ぶりソロライブツアー開催、全28曲・圧巻のステージレポ!
「今日が最高の夜にしましょう!」
【写真】圧巻のステージを見せた堂本光一ライブツアーの秘蔵ショット
堂本光一のライブツアー密着レポ
冒頭から、集まった1万5000人のファンにこう挨拶した光一。オープニングでは、暗闇の中からフード&マント姿の光一が登場。上着を脱ぎ捨てると、まさに“王子”のような白の衣装でダンサーを従えて歌唱。続けて、レーザー光線を使ったド派手な演出で圧巻のステージを披露する。
MCでは、ステージ横の座席のファンに「ここの席、ほとんど見えてないやろ。でも、近かろうが遠かろうが僕は見えてないので大丈夫です（笑）」とジョークを飛ばすなど光一節が炸裂。トークに夢中になって「20分もしゃべってしまった〜」と反省するなど盛り上げた。
全28曲、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した光一。「またこの夢の世界をみなさんとつくれたらと思います」と最後は再会を誓い、熱狂のライブに幕を下ろした。
SET LIST
M 01 The beginning of the world
M 02 Time to go
M 03 Tik Tik Tik
M 04 I Want Your Love
M 05 Foxy Dominator
M 06 Way To Dark
M 07 I
M 08 Thriller City
M 09 More & More
M 10 Come closer
M 11 Slave of love
M 12 ホテル・ミラージュ
M 13 Winner
M 14 Satisfy
M 15 Night & Bye
M 16 堕天使の詩
M 17 rosé
M 18 INTERACTIONAL
M 19 Rhythm of Love
M 20 Danger Zone ~to the unknown world~
M 21 Deep in your heart/Bad Desire -remix-
妖〜あやかし〜/Bad Desire -remix-
M 22 Slave Maker
M 23 LOVE CRIES
M 24 愛の十字架 ~Promise 2U~
M 25 Because of you
M 26 The beginning of the world
EN 01 IN & OUT
EN 02 +MILLION but - LOVE