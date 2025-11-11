堂本光一　photo/toshihirotakanashi

写真拡大

「今日が最高の夜にしましょう!」

【写真】圧巻のステージを見せた堂本光一ライブツアーの秘蔵ショット

堂本光一のライブツアー密着レポ

　冒頭から、集まった1万5000人のファンにこう挨拶した光一。オープニングでは、暗闇の中からフード&マント姿の光一が登場。上着を脱ぎ捨てると、まさに“王子”のような白の衣装でダンサーを従えて歌唱。続けて、レーザー光線を使ったド派手な演出で圧巻のステージを披露する。

　MCでは、ステージ横の座席のファンに「ここの席、ほとんど見えてないやろ。でも、近かろうが遠かろうが僕は見えてないので大丈夫です（笑）」とジョークを飛ばすなど光一節が炸裂。トークに夢中になって「20分もしゃべってしまった〜」と反省するなど盛り上げた。

　全28曲、圧巻のパフォーマンスで観客を魅了した光一。「またこの夢の世界をみなさんとつくれたらと思います」と最後は再会を誓い、熱狂のライブに幕を下ろした。

SET LIST
M 01　The beginning of the world
M 02　Time to go
M 03　Tik Tik Tik
M 04　I Want Your Love
M 05　Foxy Dominator
M 06　Way To Dark
M 07　I
M 08　Thriller City
M 09　More & More
M 10　Come closer
M 11　Slave of love
M 12　ホテル・ミラージュ
M 13　Winner
M 14　Satisfy
M 15　Night & Bye　
M 16　堕天使の詩
M 17　rosé
M 18　INTERACTIONAL
M 19　Rhythm of Love
M 20　Danger Zone ~to the unknown world~
M 21　Deep in your heart/Bad Desire -remix-
妖〜あやかし〜/Bad Desire -remix-
M 22　Slave Maker
M 23　LOVE CRIES
M 24　愛の十字架 ~Promise 2U~
M 25　Because of you
M 26　The beginning of the world

EN 01　IN & OUT
EN 02　+MILLION but - LOVE