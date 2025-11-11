「フワちゃん、これからプロレス頑張れよ！」62歳のレジェンドがエール ファン感服「優しすぎます」「説得力が凄い」
フワちゃんに熱いエールを送った武藤敬司(C)Getty Images
元プロレスラーの武藤敬司が、11月10日に自身の公式Xを更新。レスラーとして活動を再開すると報告したタレントのフワちゃんにエールを送った。
【写真】奇抜なヘアメイクなし！“素”のフワちゃんのオフショットを見る
2024年8月から活動休止していたフワちゃんは、今月7日に女子プロレス団体「スターダム」に入団したことを電撃発表。12月29日に両国国技館で試合を行うことを明らかにした。フワちゃんは、22年10月にリングデビューを飾っていた。
今回の発表を受け、武藤は「フワちゃん、これからプロレス頑張れよ！」と熱いメッセージ。この投稿に対して、フワちゃんは「今後は正式に後輩として、背中追いかけさせていただきます！！宜しくお願いします！！」と殊勝なコメントを書き込み、引用リポストした。
プロレス界が誇る62歳のレジェンドが発したエールには、ファンも感服。「武藤さんが言うと説得力が凄いんだもん」「武藤さんやっぱカッコいいです」「優しすぎます」「真のプロレスラーが頑張れ！というのだからみんな優しく見守るしかない」「プロレス盛り上がるといいですね」といった反応が寄せられた。
フワちゃんは同日に自身のXで「今日もたくさん練習してます！！！」と報告。「毎日、新しいアザが出来るぜ！！仲間達と一緒に、頑張るぞ」と意気込み、同じ「スターダム」所属のレスラー2人とのオフショットを掲載した。
