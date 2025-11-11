「フワちゃん、これからプロレス頑張れよ！」62歳のレジェンドがエール　ファン感服「優しすぎます」「説得力が凄い」

フワちゃんに熱いエールを送った武藤敬司(C)Getty Images

元プロレスラーの武藤敬司が、11月10日に自身の公式Xを更新。レスラーとして活動を再開すると報告したタレントのフワちゃんにエールを送った。

2024年8月から活動休止していたフワちゃんは、今月7日に女子プロレス団体「スターダム」に入団したことを電撃発表。12月29日に両国国技館で試合を行うことを明らかにした。フワちゃんは、22年10月にリングデビューを飾っていた。

今回の発表を受け、武藤は「フワちゃん、これからプロレス頑張れよ！」と熱いメッセージ。この投稿に対して、フワちゃんは「今後は正式に後輩として、背中追いかけさせていただきます！！宜しくお願いします！！」と殊勝なコメントを書き込み、引用リポストした。