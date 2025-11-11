◆練習試合 侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）

大勢が力のある直球でねじ伏せた。２回に名前がアナウンスされた。普段は８回が持ち場だけに、ファンからは盛大な拍手が送られた。２番手として先頭・渡辺を初球１５４キロで中飛に打ち取ると、続く林はこの日最速１５５キロで左飛。二俣はフルカウントから外角いっぱいに１５１キロをねじ込み、わずか１１球で３者凡退、３分ほどで締めた。圧巻の内容を見せ「（ＭＬＢ球を）扱えるか不安が結構あったけど、思ったよりよかったし、安心した。３人で抑えられてよかった」と一息ついた。

ＭＬＢ審判員が派遣され、球審をブロック・バーローさん、二塁塁審を史上初の女性審判となったジェン・パウォルさんが務めた。ＷＢＣ本大会に限りなく近い状態で行われ、ピッチクロックも導入。実戦では初体験となり「意識しすぎて、投げ急いでる感じがした。終わってみたら７秒くらい残っていたので、もう少し時間は使えた感じでした」と今後の課題に挙げた。

井端監督は、本大会で中日・松山との「ダブルクローザー構想」を明かしている。指揮官は「ポンポンとアウトを取ってから、いろいろ試していた。（前回大会の）経験者なので余裕を感じた」と、松山、隅田と失点した投手もいた中での好投にうなった。次戦は１５、１６日の韓国戦。「最後のアピールチャンスになる。しっかりと求められているような結果を出し、選んでいただけるように。存在感を出していけたら」と闘志。２３年の世界一奪還を頼もしく支えた救援右腕は健在だ。（竹内 夏紀）