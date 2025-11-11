米大リーグの「最優秀監督賞」は１１日発表　巨大戦力のドジャース・ロバーツ監督は候補にも入らず

全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）選出の、米大リーグ今季の最優秀監督賞が１０日（日本時間１１日）日本時間午前９時すぎに発表される。

ドジャースをワールドシリーズ２連覇に導いたデーブ・ロバーツ監督は、今年も最終候補に入っていない。日本プロ野球の最優秀監督賞は連盟表彰で同年のリーグ優勝監督が選ばれるのに対し、米大リーグは記者投票で、各球団の戦力を比較して最終候補を選出。ドジャースのように巨大戦力を有するチームは、勝つのが当然という感覚で、いかに戦力的に厳しいチームを監督の手腕で上位に導いたのかが判断材料となっている。

投票締め切りがレギュラーシーズンまでということもあるが、ワールドシリーズ覇者の選出は２００５年ホワイトソックスのオジー・ギーエン氏が最後。ロバーツ監督も２０１６年就任初年度に地区優勝を飾ったシーズンの１度しか選ばれていない。

今回の候補監督はア・リーグが昨季の地区最下位からリーグ優勝に勝ち上がったブルージェイズのジョン・シュナイダー監督。マリナーズのダン・ウィルソン監督、昨季選出されたガーディアンズのスティーブン・ボート監督といずれも地区優勝チームの監督が候補に入った。

一方、ナ・リーグからは、ドジャースに敗れリーグ優勝を逃したものの、昨季も選出されたブルワーズのパット・マーフィー監督、レッズのテリー・フランコナ監督、フィリーズのロブ・トムソン監督が最終候補。フランコナ監督はインディアンス（現ガーディアンズ）時代の２０１３年、２０１６年、２０２２年と３度受賞しており、今回選出なら歴代最多タイとなる。