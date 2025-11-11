◇侍ジャパン練習試合 侍ジャパン14―11広島（2025年11月10日 サンマリン宮崎）

韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）に出場する侍ジャパンは10日、宮崎での強化合宿で広島と練習試合に臨んだ。「3番・中堅」で出場した阪神・森下翔太外野手（25）が5回2死二塁で左翼へ今秋の侍1号を放った。チームも14―11で勝利。今合宿から本格的に取り組む中堅守備も無難にこなし、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバー入りへ向けて攻守でアピールした。

森下が宮崎の空にバットを高々と突き上げた。相手の失策で逆転に成功した直後だ。5回2死二塁からの第4打席。カウント1―1から2番手左腕・高の内角球を待ってましたとばかりにスイングを仕掛けた。

「インコースのちょっと甘めかもしれないですけど、凄くいい形で打てました。角度的にも、久しぶりに弾道の高いホームランを打てた。状態はいい」

打球は右翼から左翼方向へ吹いていた風にも乗って左翼ポール際中段席に着弾した。来年3月に開催されるWBCのメンバー入りを目指す上で必要な要素となる一振りで得点を生む打撃を“初戦”から体現。打順の前後に入った牧、岡本の実績組よりも先に描いた今秋の侍1号は本塁打以上の価値があった。

「（国際大会で）長打やホームランは一気に流れを持ってくることができる。ワンチャンスをものにできなかったらチームが負けてしまう可能性もある。プレッシャーを感じながらやっていきたい」

無死一塁で迎えた初回の1打席目はフルカウントから外角の直球にバットを合わせ、右前へ運ぶ技ありの一打。侍ジャパンの一員として出場した昨年11月の広島戦（練習試合）でも2安打1打点を残すと、その後の主要国際大会「プレミア12」では全9試合で4番に座った。打率・357（28打数10安打）、1本塁打、9打点をマーク。この日の豪快なアーチは、来春への弾みになる。

「（サインが）分かった状態でプレーする安心感というのは多少、つけていた方がありました」

第6回WBCも見据え、今合宿から取り組む中堅の守備でも軽快な動きを披露した。試合前のミーティングではサイン伝達機器「ピッチコム」の装着を自ら首脳陣に提案。味方投手の配球や相手打者のスイングに応じて守備位置を微妙に変えるなど、“中堅デビュー戦”で柔軟な対応力も示した。

攻守で存在感を発揮し、好スタートを切った。「韓国戦が始まる前の実戦も一つのアピールでもある。打撃面でいい形は見せられた。韓国戦でいい姿を見せていきたい」。背番号1はやる気に満ちあふれていた。“最終選考”の韓国2連戦を終えるまで、決して気は緩めない。（石崎 祥平）