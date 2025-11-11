HIPSHOP×miffy♡見て楽しい・はいて心ときめく「Dick Bruna Series」登場

世界中で愛され続けるミッフィーが、誕生70周年を記念してHIPSHOPのアンダーウェアに登場！鮮やかなブルーナカラーに包まれた「Dick Bruna Series」は、デザイン性と機能性を兼ね備えた新コレクションです。大人もキッズも一緒に楽しめるラインナップで、毎日が少し特別に感じられる♡そんな心温まるアイテムがそろいました。

HIPSHOP×miffy♡心が弾むアンダーウェアコレクション

HIPSHOPから登場した「Dick Bruna Series」は、絵本作家ディック・ブルーナが描くミッフィーや仲間たちを大胆にデザイン。

鮮やかなブルーナカラーをベースに、ミッフィー、メラニー、ボリスがアップアングルで描かれたポップなビジュアルは、まるで小さなアートのよう。

背景にもそれぞれ異なるモチーフを採用し、ブルーナの世界観をボクサーパンツというキャンバスに落とし込んだHIPSHOPらしい遊び心あふれる仕上がりです。

家族でおそろいも♡機能性も抜群のmiffyデザイン

「Dick Bruna Series」は、ADULTサイズ（M／L／LL）とKIDSサイズ（110／130）を展開。性別を問わず着用できるデザインで、ファミリーコーデにもおすすめです。

素材には速乾性と伸縮性に優れたポリエステルを採用し、汗をかいてもさらりと快適。スポーツやフィットネスシーンでも活躍します。

パッケージもポストカードのようにかわいらしく、そのままギフトとして贈れる仕様に♡見ても使っても嬉しい、心弾むインナーです。

発売情報＆ラインナップをチェック♪

【HIPSHOP Dick Bruna Series】



価格：ADULTS 全3種 各2,800円（税込）／KIDS 全3種 各2,500円（税込）

発売日：2025年10月31日(金)

販売店舗：HIPSHOP各店、オンラインストア、ZOZOTOWN（ADULTSサイズのみ）、Rakuten ONLINE STORE

サイズ：

ADULTS／M(ウエスト76～84cm)、L(ウエスト84～94cm)、LL(ウエスト94～104cm)

KIDS／110(ウエスト49～55cm)、130(ウエスト53～59cm)

TYPE：転写プリントポリエステル成型-前閉じ

眺めるだけで癒される♡miffyと過ごすやさしい毎日

日常にやさしさと彩りを添える「HIPSHOP×miffy」のアンダーウェア。履くたびに心がほっとする、そんな小さな幸せを届けてくれます。

お気に入りのキャラクターを選んで、自分らしい毎日を楽しんでみませんか？ギフトにもぴったりな「Dick Bruna Series」で、大切な人とおそろいの“やさしい時間”を過ごしてみてください♪