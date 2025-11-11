日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団は１０日、都内で機構理事会と実行委員会を開き、来季から新たに「長嶋茂雄賞」を創設することを決定した。今年６月３日に８９歳で死去した“ミスタープロ野球”長嶋茂雄さんの功績を後世に残すべく、走攻守に顕著な活躍を見せ、かつファンを魅了した野手に贈られる。会議後に会見を行ったプロ野球の榊原定征コミッショナー（８２）は、第２の長嶋茂雄の出現にも期待を寄せていた。

野球を愛し、そして万人から愛された“ミスタープロ野球”の思いを未来へとつなぐべく、その名を冠した「長嶋茂雄賞」の創設が決まった。

榊原コミッショナーは会見で「長嶋茂雄の名を冠した賞を創設したいという声がファンのみなさま、長嶋さんが所属していた巨人軍をはじめとする各球団ならびにＮＰＢ内部など各界から上がっていた。本日の機構理事会において全会一致で長嶋茂雄賞の創設を決議した」と経緯を説明した。

「長嶋茂雄賞」は来季以降の公式戦で走攻守に顕著な活躍をし、かつファンを魅了するなどプロ野球の価値向上に貢献した野手１人に贈られる。今後はプロ野球ＯＢなどで構成される選考委員会を立ち上げ、詳細な選考基準などを制定。日本シリーズ終了後に選考委員会を開く運びとなる。

同賞の創設を熱望した１人である榊原コミッショナーは「長嶋茂雄さんは非常に特別な方。ファンを魅了する、社会を明るくする、プロ野球ファンを増やす…本当に日本のプロ野球発展に尽くされた方。そういった記憶が１００年、２００年と続くような賞であってほしい」と熱弁した。

その上で「われわれの期待としては第２の長嶋茂雄選手が、これからどんどん出てきてほしい」と個性あふれる選手の出現で、さらなる球界の発展に寄与する賞となることへも期待を寄せた。

これまで日本で人名を冠した賞は球界発展に貢献した人物に贈られる「正力松太郎賞」と優れた先発投手に贈られる「沢村栄治賞」があった。新たな「長嶋茂雄賞」の誕生で、ミスターの“永久不滅”の魂が未来を担う野球人へと受け継がれる。

◆米大リーグの個人名を冠した表彰 最優秀投手賞が通算５１１勝の大投手にちなみ「サイ・ヤング賞」と呼ばれる。傑出した成績を残した打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」は、大谷翔平が２度受賞。野球での活躍に加え社会貢献に尽力した選手を表彰する「ロベルト・クレメンテ賞」などもある。