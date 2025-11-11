「侍ジャパン練習試合、広島１１−１４日本代表」（１０日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

鮮烈侍デビューじゃ！野球日本代表・侍ジャパンに招集されている広島・佐々木泰内野手（２２）が広島との練習試合に、「９番・一塁」でフル出場。五回に左翼手の頭上を越える二塁打をマークした。サポートメンバーとしての参加で時間が限られる中、巨人・岡本和真内野手（２９）から“金言”を授かるなど貴重な経験を積んだ。

強烈な打球音が秋空に響く。佐々木がフルスイングした打球は左翼手の頭上を越え、フェンス手前でワンバウンド。勢いよく二塁に到達し、左手で小さくガッツポーズを繰り出した。確かな爪痕を残した若鯉は「トッププレーヤーの中でプレーできて楽しかったです」と頰を緩ませた。

サポートメンバーとしてこの日だけチームに合流し、「９番・一塁」でスタメン出場。五回１死一塁で迎えた第３打席で２年目左腕の高と対峙（たいじ）した。１ボールからの内角１４２キロ直球を鋭くはじき返すと、打球はライナーで左翼フェンス手前へ。「内の真っすぐをしっかり打ててよかったです」と納得の一打を振り返った。

この秋の成果が早速、実を結んだ。１０月の「みやざきフェニックス・リーグ」から長打増を課題に掲げ、バットを振り込んできた。１年目の今季は打率・２７１と対応力の高さを示した一方、本塁打はゼロ。「スイングの力を上げよう」と取り組んでいる中で、侍ジャパンのユニホームに身を包み、進化への一歩を踏み出した。

積極的なスイング同様に、試合外でも存在感を放った。サポートメンバーとしての参加のため、時間は限られるが、「がめついぐらいでいきたい」という宣言通り、朝のアップから複数の選手にアタック。牧や五十幡らと笑顔で会話を交わす中、憧れの主砲からは“金言”を授かった。

弟子入りを志願していた岡本には、打席での待ち方について熱心に質問。同じ右打ちのサードとして目指すべき存在からのアドバイスに耳を傾けた。「『アプローチの仕方がいい』と言ってもらえた」と褒められたことを明かし、「自分の強みを認めてもらえたことが本当に自信になりました」と笑顔。短い時間の交流だったが、先輩からの言葉は何よりの収穫となった。

試合後はカープのチームバスに乗って、秋季キャンプが行われている宮崎県日南市へ向かった。１５、１６日の韓国戦で再び侍ジャパンに合流する。「しっかり本戦でも結果を残して、いいアピールをしたい。キャンプを通して追い込んでやっているので、その成果を出したい」と佐々木。貴重な経験を糧に、代表級の選手へと成長していく。