今年８月に取得した国内ＦＡ権を行使するかの判断に注目が集まる阪神・近本光司外野手（３１）が１０日、西宮市内の球団施設をジャケット姿で訪れた。報道陣から声をかけられるも無言を貫き、笑顔で会釈して車に乗り込み、帰路についた。ただ、申請書類は提出していないもようで、１１日に再度球団側と話し合い、結論を出す見込みだ。

今年最終戦となった１０月３０日の日本シリーズ・ソフトバンク戦の試合後にはＦＡについて、「本当に終わったばっかりなので、まだちゃんと考えていないし、考える時間もなかったし。でも、しっかり自分の意思で、自分の残りの野球人生、しっかり自分で主体的に決めていきたいなと思っています」と語っていた。

手続き期間は３１日から始まったがこれまで動きはなく、報道陣の前に姿を現したのは最終戦以来だった。ＦＡ権行使の申請締め切りは１１日となっており、最終日まで熟考する形となった。

球団幹部はかねて「誰もが分かっている通り、このチームは近本と大山が支えてきたのは間違いない。最大限の評価はしている」と話しており、球団史上最大となる５年２５億円規模の大型契約を提示して全力で慰留に努めている。近本がＦＡ権を行使すれば、１２日にＦＡ宣言選手として公示され１３日から全ての球団と交渉が可能となる。動向が注目されていた中、いよいよ決断の時を迎える。

◇近本 光司（ちかもと・こうじ）１９９４年１１月９日生まれ、兵庫県出身。社−関学大−大阪ガスを経て、１８年度ドラフト１位で、藤原恭大（大阪桐蔭−ロッテ）辰己涼介（立命大−楽天）両外野手の外れ外れ１位で阪神入り。走力と打力を併せ持つ不動のリードオフマンとして、チームをけん引してきた。１年目の１９年から今季まで、７年連続打撃タイトル獲得を継続中。１７１センチ、７０キロ。左投げ左打ち。