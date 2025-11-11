Sareee¤¬Àç½÷²¦¼Ô¡¦¶¶ËÜÀé¹É¤ØÉÔ²ºÍ½¹ð¡Ö¥Ù¥ë¥È¤âÏÃÂê¤â²¿¤â¤«¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎàÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡ÊÀç½÷¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÀé¹É¡Ê£³£³¡Ë¤ØÉÔ²ºÍ½¹ð¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¶¶ËÜµÇ°Âç²ñ¡Ê£±£¶Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂÀï¤¬Éâ¾å¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï£¹ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¼ç¶½¹Ô¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¡½£É£Ó£Í¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò£É£Ø¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÇÎëµ¨¤¹¤º¤È½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¶¶ËÜ¡õ¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ÈÂÐÀï¡£·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ëö¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ò¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥Á¼°Î¢Åê¤²¤ÇÄÀ¤á£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ó£á£ò£å£å£å¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡££Ó£á£ò£å£å£å¤â¡ÖÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È²÷Âú¡£²¦ºÂÀï¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¶¶ËÜ¤¬»ä¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶¶ËÜ¤¬¤¤¤¿¤«¤é»ä¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢»ä¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤±¤É¡¢°ìÈÖÇ³¤¨¤ëÁê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¶¶ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£±£±Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¤ÏÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥Þ¥ì¥¹½Ð¿È¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ¤Ë¤Ï¼ã¼ê»þÂå¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÌ£¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï£±£µºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¥À¥á¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÃÙ¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¶¶ËÜ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ï»ä¤ÎÊý¤¬¾å¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´Á³¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¾å¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£³·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¶¶ËÜ¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤ÎÀïÀÓ¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¡££Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ê£²£´Ç¯£±·î¡Ë¤«¤éÌó£²Ç¯¤Î´Ö¡¢»ä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥·¡¼¥É¥ê¥ó¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£É£×£Ç£Ð½÷»Ò¤â´¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤òÁ´Éô¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤Æ¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿½¤Íå¾ì¤Ï¶¶ËÜ¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¶»Ä¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£Á°¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶¶ËÜ¤Î£±£°¼þÇ¯µÇ°¤À¤í¤¦¤È»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¶¶ËÜ¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¥Ù¥ë¥È¤â¡¢¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤â²¿¤â¤«¤âÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£