¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û´üÂÔ¤Î£²Åê¼ê¤¬ÍðÄ´¡¡ÉÔ´·¤ì¤Ê¿·¥ë¡¼¥ë¤è¤ê¤âºÇÂç¤Î·ü°Æ¤Ï¡Ö³ê¤ê¤ä¤¹¤¤£×£Â£Ãµå¡×
¡¡²áµî¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢Íè½Õ¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤â¡Ö³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Âç²ñ¸ø¼°µå¡×¤Ø¤Î½ç±þ¤¬°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£°Æü¡¢¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊµÜºê¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£»î¹ç¤ÏÎ¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ£³£²°ÂÂÇ¡¢£²£µÆÀÅÀ¤ÎÂçÍðÀï¤ÎËö¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£±£´¡½£±£±¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£¹²ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÍèÇ¯£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥óÅÁÃ£µ¡´ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤ÎÃåÍÑ¤äÅêµå´Ö¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤¬»î¤µ¤ì¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤ß¤ÏÆüËÜÅÁÅý¤Î¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¡×¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ï¤ä¤Ï¤êÅê¼ê¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÉÔ°Â¤òÏªÄè¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º¸¤ÎÂè£²ÀèÈ¯¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê£²£¶¡áÀ¾Éð¡Ë¤È¼é¸î¿À¸õÊä¤Î¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡áÃæÆü¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÈÖ¼ê¤Ç£³²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¶ùÅÄ¤Ïµå¿ô¤¬£·£µµå¤È¤«¤µ¤ó¤ÇÍ½Äê¤Î£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤º¡¢£²²ó£²¡¿£³¤ò£¹°ÂÂÇ¡¢£µ»Íµå¡¢£¹¼ºÅÀ¡£¾¾»³¤â£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò´°Î»¤Ç¤¤º¡¢£³£¶µå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¼Ô¤Ïºò½©¤ÎÂè£³²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¸å¼Ô¤Ïº£µ¨£´£¶¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿Îµ¤Î¼é¸î¿À¤À¡£
¡¡£×£Â£Ã¤Ç¤Ï³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°µå¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£Á¡ºÙ¤ÊÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î½ç±þ¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤À¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡á¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤º¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ú¹ñÀï¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤â¸ø¼°µå¤ò»×¤¦¤è¤¦¤ËÁà¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀïÎÏ¤È¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¶ùÅÄ¤â¾¾»³¤âÇ½ÎÏ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤ºÆÀ°Õ¤Îµå¼ï¤âÀ¸¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄËÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬»¶¸«¡£»î¹ç¸å¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹©É×¤·¤Ê¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¤¬¡¢ºÇÂç¤Î·ü°Æ¤ò¤Ä¤Ö¤»¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¢ÇÆ¤ÎÆ»¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤áÂåÉ½¼óÇ¾¿Ø¤â²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡×¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È£´¤«·î¡£»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ã»¤¤¡£