¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬£±£°Æü¡¢£Í£Â£Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£±Ëü¿Í¤¬¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡ª¡¡£Ë£Á£Î£Ó£Á£É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê£±£¹Æü¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡Ê£µ£°ºÐ°Ê¾å¡Ë¡¦Ê¿À®¡Ê£²£¶¡Á£´£¹ºÐ¡Ë¡¦ÎáÏÂ¡Ê£²£µºÐ°Ê²¼¡ËÀ¤Âå¤Î´ØÀ¾¿Í£±Ëü¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢¹¥¤¤Ê´ØÀ¾½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ù¥¹¥È£²£°¤òÈ¯É½¤¹¤ë²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¡£
¡¡¸Î¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Î²Î¾§±ÇÁü¤äµ®½Å±ÇÁü¤Î¤Û¤«¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤è¤ê¤âÄ¹¤¤¤È¤¤¤¦¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¡Ö²Î¼ê¡×¿ÍÀ¸¤Ë¤âÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡×¸åÆ£µ±´ð¤È½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÂ¼¾å¤Î£Í£Ã¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡Ö¡Ê¸åÆ£¤È¤Ï¡Ë½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÌò³äÊ¬Ã´¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤·¤¿¾å¾Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Âè°ìÀþ¤Ç¤º¤Ã¤È·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÂçºåÌÜÀþ¤â¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ê¹¤±þ¤¨¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸«¤É¤³¤í¤Ï¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¡ÃÌ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÊÔ½¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤·¤«ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤¤´ØÀ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£²ó¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬É¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£²£°ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£