¸µË½Áö²¦¡¦¾®ÀîÄ¾Ìé»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥ë¥Õ¤ò¥Ü¥³¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Î¿¿°Õ¤È´üÂÔ
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿à¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÀîÄ¾Ìé¤ÎË½Áö²¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÅìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤ÏÃíÌÜ¤Î½é¿Ø¤Ç¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤â£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÈÍðÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¾®Àî»á¤Ï¡ÖÉ÷ËÆ¤¬²¿¤«¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£½ÀÆ»¤Î»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´¤¯Çö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï½ÀÆ»¤ò½Ð¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¡Ê¼¡¤Î¡ËÀ¤³¦¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ª¥ì¤Î·Ð¸³¾å¡¢¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¥·¥å¡¼¥º¤â¸üÄì¤È¤«¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¡ÊÄì¤¬¡ËÇö¤¤¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¡£½ÀÆ»¤Ï¤Ï¤À¤·¤È¥·¥å¡¼¥º¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ê¤é¡Ö¤¹¤°¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¸µË½Áö²¦¤Ï¤³¤¦¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤À¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¿Í¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤À¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¬¤Ê¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¡¢¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ò¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾®Àî»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¥ª¥ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥ë¥Õ¤ò¥Ü¥³¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¸µË½Áö²¦¤Ë¼èºà¤Ç¿¿°Õ¤òÌä¤¦¤È¡Ö¥¦¥ë¥Õ¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥ª¥ì¤¬£Å£Ö£É£ÌÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤¤¤¿¤Ö¤Ã¤Æ¡¢·ì¤À¤ë¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤±¤É¤Ê¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤ËË½Áö²¦¤ÏÍðÆ®¡¢ÍðÆþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿ÇË²õ²¦¡¦¶¶ËÜ¿¿Ìé¤â¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ç·ì¤Î³¤¤ËÄÀ¤á¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¿·ÆüËÜ»þÂå¤Ç¤Ï»Õ¾¢¤Î¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¡ÖË½¤ì¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ç³¤¨¤ëÆ®º²¤Îà¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¡Ê£Í£Ì£Â¤Î¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤òÆþ¤ì¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤â¤»¤Ã¤«¤¯¥¦¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦°ïºà¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢à¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÂçÃ«á¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£à¿·ÆüËÜ¤Î´éá¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡£¥¦¥ë¥Õ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÂçÀ®¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤â£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¦¥ë¥Õ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²¤«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢¸µË½Áö²¦¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£