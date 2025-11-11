巨人の大田泰示新２軍打撃コーチ（３５）が１０日、スポーツ報知のインタビューに応じた。２４年限りで現役を引退し、今季、幼児から小学生対象の野球スクール「ジャイアンツアカデミー」のコーチとして９年ぶりに巨人復帰し、１０月２９日にコーチ就任が発表された。初の指導者就任にあたり、選手ファーストで共に学びながら「常に選手を守り続けられる存在でいたい」と所信表明。右の長距離砲育成を期待される中、阿部監督を支える戦力の供給を目指す。（取材・構成＝小島 和之）

初の指導者就任が発表されてから約２週間。秋季キャンプで指導にあたる大田２軍打撃コーチは、使命感に燃えている。

「正直驚きましたけど、やりがいしかない。選手の人生を預かるので、生半可な気持ちではできないと思いましたし、誠心誠意、選手たちに気持ちを向けて頑張りたい」

巨人、日本ハム、ＤｅＮＡでプレーし、２４年限りで現役を引退。今季は「ジャイアンツアカデミー」でコーチを務めた。コーチ就任にあたり、重視するのは選手第一の姿勢だという。

「選手がやりやすい環境で、パフォーマンスを発揮し、活躍してくれることが一番。そこだけを考えています」

巨人は今季、リーグ３位でＶ逸。２軍から昇格した若手が定着しなかった課題が残り、大田コーチには有望な若手を飛躍へと導く役割が期待される。指導者１年目は、選手と一緒になって成長していく覚悟だ。

「難しいことは分かっているので、僕自身、選手も一つずつ課題をクリアしていくことが大事。一緒に悩んで考えて、いいものを一つずつ見つけられるように」

球団は右の長距離砲候補の育成にも期待を寄せる。大田コーチ自身、高校通算６５本塁打のドラ１として入団したが、巨人での８年間では通算９発。だが日本ハムに移籍した１７年に初２ケタとなる１５発を放ち、１９年には自己最多２０発をマーク。長距離砲が才能を開花させる難しさを身をもって知るだけに、選手に寄り添う指導を理想に掲げる。

「難しいことかもしれないですけど、しっかりと向き合うことが一番大事。良い時も悪い時も、その選手自体を見てあげることが僕の仕事。いろいろな選手がいる中で、一人一人に対してコミットする。見捨てることは絶対にしないように、常に選手を守り続けられる存在でいたい」

多様な野球観に触れてきた経験も生かしていく。０９〜１３年まで松井秀喜さんの背番号「５５」を継承し、大きな注目を受けてプレー。２度の移籍も味わった経験を惜しみなく還元する。

「自分の中の価値観でしかないですが、気持ちの持ち方だったり、持って行き方はいろんなものを見てきたつもり。僕の一言が何か選手にとってプラスになればいい」

秋季キャンプは、来春へ向けた土台作りの期間と捉えている。

「“１軍で活躍するために”と、しっかり頭に入れて動いてほしい。１軍で生き残るためには、個の能力のスキルアップしかない。そのための土台作りと、しっかりとした目的の中で練習をしていく。１つでも２つでも成長して来春を迎えて、キャンプでいい競争をしてアピールしてほしい」

阿部監督からは「泰示、頑張って。任せた」と伝えられた。指揮官は、巨人時代にグアム自主トレでお世話になった恩人の一人。その期待には結果で応える。

「１軍がリーグ優勝、日本一を勝ち取るための戦力、ピースを一つでも多く送ることが役割だと思う。頑張りたいです」

喜びも苦しみも共有しながら、選手の中に眠る飛躍への“答え”を見つけ出す。

◆大田 泰示（おおた・たいし）１９９０年６月９日、広島県生まれ。３５歳。神奈川・東海大相模から２００８年ドラフト１位で巨人入団。１６年オフに日本ハムにトレード移籍後、レギュラーに定着して２０年にはゴールデン・グラブ賞。２１年オフに自由契約になるとＤｅＮＡへ加入し、２４年限りで現役引退。通算９０７試合で７１８安打、打率２割５分９厘、８４本塁打、３４３打点。１８８センチ、９６キロ。右投右打。既婚。