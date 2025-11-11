パドレスは１０日（日本時間１１日）、本拠のペトコパークでクレイグ・スタメン新監督の就任会見を行った。リリーフ投手出身で、コーチ経験のない異例のキャリアで抜擢された新監督は背番号「１４」のユニホームに袖を通し、「この機会を提案され、ノーという答えはなかった。リリーフ投手出身だけれど、元チームメートや組織の人々に後押しされ、可能だという気持ちになれた。リーダーとして、このチームを未踏の場所に導くプロセスを始めることに興奮している」となどと豊富を語った。

パドレスはワールドシリーズ未制覇球団の中の１つで、日本人選手として２度目の右肘手術で来季は全休となるダルビッシュ有投手、来季が５年契約の３年目となる松井裕樹投手が所属している。

新監督は、現役時代はメジャー１３年間に主にリリーフ投手として５６２試合に登板し、５５勝４４敗、６セーブ、１０８ホールド。２０２３年に６年間在籍したパドレスを最後に引退後、同球団のフロント入り。シルト監督が今季限りで退任したため、野球殿堂入り確実のアルバート・プホルス氏らの候補者の中から、選出された。

近年の大リーグは捕手や内野手出身の監督が主流。ロッキーズのバド・ブラック監督が今季途中で解雇された後、投手出身の監督は不在となっており、スタメン氏が来季３０球団で唯一の投手出身監督となる。

「リリーフ投手出身である強みは、常にブルペンから試合を見てきたこと。現役中は、初回から全てのイニングで投げてきたし、如何にブルペンを維持するか、投手交代のタイミングなどを学んできた。コーチ陣の助けも借りながら、インゲームの判断を更に磨いていきたい」と語った。