¡¡¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÎý½¬»î¹ç¡¢¹Åç£±£±¡Ý£±£´ÆüËÜÂåÉ½¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤¬£±£°Æü¡¢£³£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë»ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ½é°ÂÂÇ¤È³èÌö¤·¤¿¡£½é²ó£²»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ÎÂç¹ç¾§¡£¿´ÃÏ¤è¤¤²ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¡¢½éµå¤òÃæÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¼«¿È¤Î·ë²Ì¤è¤ê¤â½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£
¡¡»°²ó¤Î¼éÈ÷¡£¶ùÅÄ¤¬£µ¼ºÅÀ¤È¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ÇÆ±¤¸¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£»þ´ÖÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÆñ¤·¤µ¡£´Ö¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¼è¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤òÊá¼ê¿Ø¤È¶¦Í¤·¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤â¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤Ê¤ÉÂçË»¤·¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡£¡Ö¤¤¤¤·ë²Ì¤è¤ê¡¢²ÝÂê¤È¤«¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÊý¤¬Âç»ö¡×¡££³£²ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£