阪神・藤川球児監督（４５）と石井大智投手（２８）ら９選手が１０日、高知市内で開催された「高知県阪神タイガース優勝記念パレード」に参加した。

アーケードを埋め尽くした１万３０００人の観衆を石井はバスの上から誇らしげに眺めた。「想像よりも多くのファンのみなさんが集まってくださって、力になります」と感謝。来季の日本一に向けて決意を新たにした。

プロへの階段を上った思い出の場所で熱烈な歓迎を受けた。「お客さんが集まるのかなって不安はあった。通りを見た瞬間、すげえなって」と反響の大きさに驚いた。ファンと触れ合い、力をもらったが、右腕の視線はすでに前へと向いていた。

「今年いろんなことを経験して、来年頑張らないといけない」

独立リーグの四国ＩＬｐ高知から２０年度ドラフト８位で入団。５年目の今季は５０試合連続無失点のＮＰＢ記録も打ち立てた。それでもまだ果たせなかった悲願がある。「僕たちもファンと一緒に喜びたい。日本一になったときはもっと喜んでくださると思う。（２リーグ制後）球団初の連覇と日本一の力になれるように」。来季はもう始まっている。スピーチでもインタビューでも「修行」という言葉を繰り返し、決意をにじませた。

日本シリーズ終了後、右腕はすぐに動いた。「シーズンが終了してからケアを１週間くらいして、オフシーズンのトレーニングに入る」とコンディショニングは欠かさない。「すごく順調です。メニューも任せていただいて、シーズンのスタートに照準を合わせられるように」。球団の計らいに感謝し、３月に向けて逆算して準備を進める。「来シーズンは今年以上に活躍したい気持ちが強い。そういう成績を残せるように」。今季残した忘れ物を来季は必ず取り返す。