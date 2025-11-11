札幌丘珠空港は滑走路延長など機能強化が検討されています。



快適なサービスが提供できるよう進められている取り組みを取材しました。



札幌市東区の丘珠空港です。



２０２４年度、初めて利用者が５０万人を突破しました。



年々需要が高まっています。



こうした中、空港ビルではフライト前に保安検査場や受付カウンターなどの混雑が課題となっています。



（山岡記者）「空港の混雑緩和のための調査に使われているのがＡＩです」





１０月２０日から行われている調査では、空港ビル内のカメラの映像から時間帯ごとの人の流れをデータ化しています。



このデータを基にＡＩで分析。



スタッフの配置やカウンターを開く数などを、どのように変えれば待ち時間が短縮されるのか、シミュレーションしているといいます。



（札幌市立大ＡＩＴセンター 高橋尚人センター長）「施設の運営がスムーズになって、利用する客が快適にサービスを受けられる状態になることに役立てばいいと思っています」



空港の機能強化に向けてはさまざまな取り組みが進んでいます。



滑走路は２０３０年をめどに３００メートル伸ばすことが検討されています。



滑走路延長によって、冬場も小型ジェット機の発着が可能になり、現在の１３路線からの航路拡大が期待されています。



また、ターミナルビルの整備も計画されていて、今後、床面積は２倍ほどに拡張される見込みです。



慢性的に混雑する駐車場も拡張が予定されています。





（山岡記者）「丘珠空港周辺のマチづくりについて、札幌市と地元住民の意見交換が行われます」



１１月１０日に開催された札幌市と地元町内会の意見交換会では、空港の機能強化などについて市から説明がありました。



（札苗連合町内会 岩谷隆司会長）「２０３０年までに滑走路の延長とターミナルビルがきちっとなるのかどうか。ぜひやってもらいたいという意見が強かった」



（太平百合が原連合町内会 庵跡邦子会長）「札幌の空港として市民に愛される空港になってほしい」



地元からは騒音についての継続した調査や丁寧な説明を要望する声はあったものの、大きな問題はないとの見解が示されました。



地元からの期待の声を受け、市は丘珠空港の将来について高い目標を掲げています。



（札幌市空港担当課 岩岡吾一課長）「滑走路の延伸とターミナルビルの機能強化などの取り組みで、将来的には１日７０便程度、旅客数は年間１００万人を目標に進めている」



空港機能の強化で利便性向上を図る丘珠空港。



空港のみならず地域の活性化にも期待が寄せられています。