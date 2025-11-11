MBSテレビは、音楽バラエティー特番「1万人が好きやねん！ KANSAI アーティストランキング」（19日後8・00、関西ローカル）を放送すると11日、発表した。

MCは初タッグとなるフットボールアワー・後藤輝基（51）と SUPER EIGHT・村上信五（43）。ゲストとして上沼恵美子（70）が約15年ぶりに同テレビ局に出演する。

同番組では、昭和(50歳以上)・平成(26〜49歳)・令和(25歳以下)各世代の関西人1万人に聞いた“好きな関西出身アーティスト・ベスト20”を発表。上沼の歌手人生や、亡き関西レジェンド、やしきたかじんさんの歌唱映像、ハチャメチャ過ぎる？テレビ出演シーンなど超貴重映像も公開される。

上沼は久々の同局登場に「MBSの新社屋に来るのが初めてやから下で40分迷ったわ…」と口火を切ると、その後もマシンガントークをさく裂させ、MC2人を圧倒。「漫談やん」と言われる。

ゲストは上沼のほか円広志、鈴木紗理奈、松村沙友理と関西出身メンバーが集結。多彩なエピソードトークを繰り広げ、ランキングを予想する。

収録後、村上は後藤とのMCに「初めてという感じがあまりなかった」と好感触。上沼との久々の共演には「バケモノですね」と笑い、「第一線でずっと芸能活動をやってこられて、幅広いジャンルで結果を出されてこられて…。主婦としての大阪目線もおありですから、どんな切り口でもエピソードが満載でしたね。聞き応えしかなかったです」と絶賛した。

みどころについても、「上沼恵美子の漫談ですかね」と語り、「上沼さんしか知りえない関西ならではのとっておきの音楽にまつわる話もたくさんありました」とアピール。「みなさんが必ず知ってる20組のアーティストが登場するので、ぜひ予想しながらお楽しみください」と呼びかけた。