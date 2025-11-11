【Road to 2026】土曜の京都メイン「第60回デイリー杯2歳S」に出走するガリレア（牡＝清水英、父モズアスコット）は、元宝塚歌劇団花組のトップ娘役、美雪花代（本名・岩崎美由紀）さんが経営するヴェルサイユファーム（北海道日高町）の生産馬。前走・サウジアラビアRCでは2着に好走しており、初重賞タイトルを手にスターの座へ駆け上がる。

ターフばかりか歌劇場の大舞台の上にも立たせたくなるスタイリッシュなボディー。「モデル体形ですよね。流れるように美しい」。清水英師は流麗な栗毛をまぶしそうに見つめた。その栗毛は「ベルサイユのばら」のオスカル様みたいに美しさと強さを兼ね備えている。

デビュー2戦目（新潟未勝利戦）を逃げ切った直後のサウジアラビアRC。直線でインの進路が開かずに追い出しを待たされながら、2着を確保した。「最後に来ているだけにもったいない競馬だった。勝負根性があるし、伸びしろも十分にある。ここを突破して大きなステージに向かいたい」と同師は続けた。

ヴェルサイユファームは17年に老舗の三城牧場から改名した後、ビーアストニッシド（22年スプリングS優勝）を生産。2度目の重賞勝ちを飾って目指すは宝塚大劇場級のビッグステージだ。