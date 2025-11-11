日本を見守る「警戒監視」、４４７万平方キロをレーダーや無人機で２４時間…サイバー防衛も強化

「警戒監視に万全を期す」――。

日本周辺で外国軍の不審な動きが確認されるたび、自衛隊幹部はそう口をそろえる。人々の平和な暮らしと日本の国益を守るためには、２４時間３６５日、四方八方に目を光らせる必要がある。その範囲は科学技術の発展とともに広がっている。

日本の領土は約３８万平方キロで、海岸の基線から約２２キロ以内は領海となる。これらの上空（領空）も含めて主権が及ぶ。そして領海の外側にある排他的経済水域（ＥＥＺ、約３７０キロ以内）を加えると領域は１２倍の約４４７万平方キロに膨れあがる。ＥＥＺでは漁業や天然資源の開発を優先的に行うことが可能だ。日本は世界有数の海洋国家と言える。

この広大な空と海をどのように守っているのか。

航空自衛隊は北海道から沖縄までの２８か所に設置したレーダーサイトで、航空機やミサイルの飛来を監視している。

外国軍機による領空侵犯の恐れが生じた場合、全国７基地のいずれかから戦闘機が緊急発進（スクランブル）する。出動命令が出ると、待機中のパイロットや整備士は格納庫まで走る。一秒でも早く戦闘機を離陸させるためだ。

Ｆ１５戦闘機の教育部隊で飛行隊長を務める外川裕之２佐は、「（緊急発進は）いつ発令されるかわからない。緊張しながら常に待機していた」と振り返る。

大海原では海上自衛隊の艦艇が日夜、不審な艦船の動向を注視する。哨戒機は上空から音を探知する装置を海に投下し、水面下の変化に耳を澄ます。潜水艦が忍び寄っているかもしれないからだ。

いにしえの時代から、日々の平穏な暮らしを守るために誰かが見張り役を務めていた。

吉野ヶ里遺跡（佐賀県）には、弥生時代後期の２世紀後半に敵の侵入を監視する目的で使われていたとみられる物見やぐら（高さ約１２メートルで復元）が残る。

戦国時代になると、大名は自分の領地を守るため天守を備えた城を建築した。千田嘉博・名古屋市立大教授（城郭考古学）は「天守は権威の象徴であると同時に、戦時には最も高いところから遠くを監視するための場所でもあった」と話す。

遠く離れて目視できない物体を把握するレーダーが実用化されたのは、１９３９年に始まった第２次世界大戦の前だ。

レーダーの電波は直進性が強い。地球が丸いため、電波の届かない水平線の下はレーダーに映らない。一方、高い場所でレーダーを使えば、見通せる距離ものびて捜索範囲は広がる。例えば敵機が高度３００メートルで向かってくる場合、高さ１０メートルの場所にあるレーダーの見通し距離は約８０キロだが、高度１０００メートルでは約２００キロ先で捕捉できる。

空自は旅客機を改造した大型の早期警戒管制機を運用する。高高度を飛行できるため、見通し距離は非常に長い。

近年、警戒監視の現場で存在感を増すのが無人機だ。空自は２０２２年、大型の無人偵察機（全長約１５メートル）を操る部隊を新編した。航続時間は約３６時間に及び、早期警戒管制機よりも高い約２万メートルを飛行できる。海自も類似の機種を導入する。

警戒監視の舞台は宇宙やサイバー空間にまで拡大している。

宇宙空間に気象衛星など様々な人工衛星がひしめく中で、他国は衛星を攻撃する兵器を開発している。空自は２０年に宇宙部隊を新設し、２６年度に「航空宇宙自衛隊」に改称する。

サイバー空間でもハッカーらによる攻撃が多発しており、サイバー防衛を強化するため、陸自システム通信・サイバー学校で人材育成に力を入れている。