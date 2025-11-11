真偽不明な情報を蔓延（まんえん）させ、他者を中傷するような行為を許せば、世の中は荒廃してしまう。

人を傷つける言葉の暴力は犯罪に当たる、という認識を社会で共有すべきだ。

兵庫県の内部告発問題に絡み、死亡した前県議に関するデマを発信して名誉を傷つけたとして、県警は、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者を名誉毀損（きそん）容疑で逮捕した。

立花氏は昨年１２月、街頭演説で前県議が警察の取り調べを受けていると発言したほか、１月に前県議が亡くなった後も、「前県議が逮捕される予定だった」などとＳＮＳに投稿し、前県議の名誉を傷つけた疑いが持たれている。

前県議は、知事の疑惑を追及する県議会百条委員会の委員だったが、昨年１１月に辞職し、１月に死亡した。自殺とみられている。

死者に対する名誉毀損での立件は異例だ。立花氏の情報はＳＮＳ上で拡散された。県警は、前県議を追い詰め、その死さえも「自業自得だ」と冒涜（ぼうとく）する行為は悪質極まりないと判断したのだろう。

安易に虚偽情報を広めたＳＮＳの利用者も、責任は免れないことを自覚しなければならない。

立花氏は、東京都知事選で選挙ポスターを掲示する権利を第三者に事実上販売し、風俗店の広告などが貼られる騒動を起こした。

昨年１１月の兵庫県知事選では、斎藤元彦氏を当選させるため、応援の目的で自身が出馬するという「２馬力選挙」を展開した。

法の隙を突いて、選挙をもてあそんだとしか言いようがない。今回の逮捕容疑はデマの発信だが、意見が合わない人を中傷し、選挙で有権者を扇動する行為は、民主主義の破壊に他ならない。

ＳＮＳ上では、先月の宮城県知事選でもデマが拡散された。立花氏のような行為を繰り返させぬよう、国や自治体、ＳＮＳ事業者は対策を講じる必要がある。

立花氏が２馬力選挙を行った兵庫県知事選では、県民が斎藤氏の支持者と反対派に割れ、感情的な「分断」が生まれた。

斎藤知事を巡る内部告発問題では、県の第三者委員会が知事の対応を違法だと断じたが、斎藤氏は非を認めず、職にとどまっている。県政の混乱は今も続いている。

立花氏は別の県議に対する名誉毀損や脅迫容疑などで、また斎藤氏も選挙違反の疑いで、いずれも書類送検されている。検察は、捜査を尽くし、事実関係と悪質性を究明してほしい。それが分断と混乱の収束にもつながるはずだ。