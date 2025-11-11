物価高によって家計が圧迫され、子供の大学進学にかかる費用を負担に感じている家庭は多い。

各大学は、受験生に配慮した入試の仕組みを、改めて検討してほしい。

複数の大学に合格した場合、現状では各校に入学金を納めるのが一般的だ。そうした中で最近、入学金を支払った後で別の志望校への進学を決めた辞退者に、入学金を返還する大学が出始めた。

新潟県の新潟工科大は今年度、合格者が入学を辞退した場合、入学金２０万円から事務手数料を差し引いた残りを返還する。大阪府の桃山学院大は、入学金２３万円のうち１８万円を返金するという。

こうした対応を歓迎する受験生と保護者は多いだろう。文部科学省の推計では、大学に入学した人の２割が、辞退した大学にも入学金を納めており、「二重払い」と呼ばれる状況が続いてきた。

最高裁は２００６年、入学金について「入学できる地位を合格者に与える対価」だとして、返還の必要はないと判断した。

これに対し、文科省は今年６月、全国の私立大に通知を出し、辞退者の入学金の負担軽減策を講じるよう求めた。辞退者に代わる入学者が見込める場合に返還することや、受験生の納付を分割払いにするなどの対応を促している。

従来は年明けに入試を行うのが一般的だったが、最近は受験生を多面的に評価する総合型など、年内に合格が決まる入試も広がっている。受験校が増えて、入学金の納付先が多くなっているため、国が危機感を募らせたのだろう。

特に困窮する家庭にとっては、入学金の負担は大きい。大学生を対象にした調査では、二重払いの可能性がある入試を選択肢から外した人が１割を超えている。

受験には、数万円の受験料や交通費、宿泊費もかかる。複数校に入学金を払えないとして、志望校を諦める事態は好ましくない。

ただ、入学金の返還は大学にとって死活問題だ。入学金は、入学するという合格者の意思表示である。その合格者が入学しないうえ、入学金も返還するとなれば、経営上の大きな打撃になる。

受験生側、大学側の双方にとって合理的な方法を模索することが重要だ。受験生にとっても、合格校を確保しておけるメリットがあるだけに、例えば、入学金の返還額を半額にする方法もあろう。

文科省は近く、各大学の対応状況を調査するという。「入学金」の趣旨や必要性を各大学でいま一度考える機会としたい。