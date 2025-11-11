政府が近く策定する総合経済対策に向け、自民党がまとめた提言案が１０日、判明した。

半導体・造船など先端産業への戦略的な投資や、ＡＩ（人工知能）に関するインフラ（社会基盤）整備などが柱となる。高市首相が掲げる「危機管理投資」や「成長投資」を促し、強い経済の実現を目指す。

１１日にも党で決定し、首相に提出する。提言案では、基本姿勢として「必要な施策・予算は、一切のためらいなく断行する」と強調。情報通信やエネルギー、造船、宇宙などの戦略産業について、資金支援の確約などで民間企業がリスクを取りやすい環境を整備するよう求めた。物価高対策としては、冬場の電気・ガス代の支援、中小・小規模企業の賃上げ原資の確保などを盛り込んだ。

日本維新の会がまとめた総合経済対策に関する提言案も明らかになった。大阪・関西万博の会場跡地（大阪市）を国際観光拠点として整備し、統合型リゾート（ＩＲ）との「相乗効果を図る」と明記した。外国人政策では「在留外国人に関する量的マネジメントを検討する」とし、外国人の受け入れ数の上限設定を含む人口戦略を来年度中に策定することも主張した。