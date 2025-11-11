［党首逮捕］＜上＞

兵庫県警に名誉毀損（きそん）容疑で逮捕された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）は１０日朝、送検のため車に乗せられ、県警本部を出た。

集まった約３０人の報道陣を見ると笑みを浮かべ、約１０分後、神戸地検に入る際は、カメラマンに向けて右手親指を立てるポーズを作ってみせた。

同県の斎藤元彦知事を巡る内部告発問題が全国的なニュースとなっていた昨年１０月、立花容疑者は「斎藤さんは悪くない」と、翌１１月投開票の県知事選への出馬を表明。選挙戦では自らの当選を目指さず、斎藤氏を応援する異例の「２馬力選挙」を展開した。

やり玉に挙げたのが、斎藤氏を追及していた県議会百条委員会のメンバーだった。委員長を務めた奥谷謙一県議の自宅兼事務所に押しかけ、「出てこい奥谷」と声を上げてインターホンを押す様子を動画配信。竹内英明前県議（今年１月に死亡）らを内部告発問題の「黒幕」だと名指しする文書をＳＮＳに掲載した。

竹内氏を批判したＸ（旧ツイッター）の投稿には１万以上の「いいね」が付き、知事選期間中にユーチューブに投稿した動画の再生回数は計１０００万回を超えた。街頭演説には過激な言動を面白がるユーチューバーらが集まり、演説を短く編集した「切り抜き動画」を作成し、拡散させた。

◇

兵庫県知事選は、その４か月前に投開票された東京都知事選と並び、ＳＮＳが大きくクローズアップされた選挙だった。２０２４年は「ＳＮＳ選挙元年」とも呼ばれる。

立花容疑者は過去にも、「暴露系ユーチューバー」として知られたガーシー（本名・東谷義和）氏を２２年参院選に擁立し、都知事選では選挙ポスターを貼る権利を事実上販売するなど世間を騒がせてきた。

中でも、兵庫で得た反響は、とりわけ大きなものだった。立花容疑者はその後も地方選への立候補を繰り返し、当地の課題とは無関係の、兵庫の内部告発問題について発信してきた。

今年３月投開票の千葉県知事選では同県内でほとんど活動することなく、東京や兵庫の街頭に立った。東京・霞が関での街頭活動中、男にナタで切りつけられて頭部などを負傷したが、６月の兵庫県三木市長選では狙撃されたトランプ米大統領になぞらえ、「日本のトランプ」と称して活動した。

◇

立花容疑者が耳目を集める行動を取り続けた理由は、何だったのか。

「あと３年間は公職選挙法の政党でいられます。政党助成金を使って、ＮＨＫからの被害者をお守りすることが継続できます」

立花容疑者は２２年７月、同月の参院選で得票率２％以上という国政政党の要件を満たしたことに触れ、Ｘにそう投稿した。今年の元日、ユーチューブの動画で「今年は（参院選で）党勢拡大するのが目標」と語り、地方選に立候補する合間も参院選への意欲を示してきた。

７月の参院選で、党は全４５選挙区に候補を擁立。立花容疑者も兵庫選挙区で立候補したが、議席は獲得できず、政党要件を満たせなかった。

選挙後、立花容疑者は「ゼロからの出発」とし、最近では、学歴詐称が指摘された静岡県伊東市長の失職に伴う市長選（１２月７日告示、１４日投開票）に狙いを定めていた。１０日午後には同市役所で出馬記者会見が行われる予定だったが、立花容疑者が会場に姿を見せることはなかった。

川上和久・麗沢大教授（政治心理学）は「選挙への立候補を繰り返す行為は、アテンション（興味・関心）を集める一環だったのではないか。相手を名指しして責め立てる手法は昔からあったが、ネットの世界ではより注目を集める発言をしなければならず、行き過ぎれば名誉毀損となりかねない。警察や検察は法律の範囲で一定の歯止めを掛けるべきだし、既存メディアのファクトチェックも重要となる」と話す。