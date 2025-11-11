【ベレン＝大月美佳】国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の議長国ブラジルのアンドレ・コヘアドラゴ議長が９日、読売新聞の単独インタビューに応じた。

気候変動による被害を軽減する「適応策」を具体的に進める「『実行のＣＯＰ』としたい」と強調した。

コヘアドラゴ氏は、６、７日に開催された首脳級会合の成果について、「実行の重要性を共有できた」と述べ、「我々が今回、『実行』を強調することは、日本がさらに積極的に気候変動対策に参画する機会にもつながるだろう」と話した。

コヘアドラゴ氏は日本を「気候交渉の絶対的なキープレーヤー」と呼び、災害に強い建築など日本の技術や法制度が「適応策」の具体化に貢献すると期待を寄せる。「日本は地震を通じて強靱（きょうじん）性を高めた。その強さを気候変動対策にも適用したい」と語った。

今回のＣＯＰは、気候変動対策に否定的な米国が事実上不在となる。コヘアドラゴ氏は、米国が地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」からの再離脱を決めたことを「重大な問題だ」と批判した。

一方、中国が新たな削減目標を発表するなど積極姿勢に転じたことについて、「（米国不在の）この機を捉えた」と分析する。「中国は太陽光、電気自動車（ＥＶ）など特定分野で既に主導的立場にある」と評価した一方、「気候変動対策のリーダーとして、単独での主導を望んでいるとは思えない」とも述べた。