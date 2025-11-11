「大相撲九州場所・２日目」（１０日、福岡国際センター）

モンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が第６３代横綱のしこ名「旭富士」を継承することが１０日、分かった。１１日の３日目からの前相撲で初土俵を踏む。

留学した神奈川・旭丘高を経て２０２１年に伊勢ケ浜部屋で生活を開始。当時の師匠である先代（現宮城野親方）のしこ名を継ぐ。伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「先代が付けたいと言った。本人が旭丘高出身なので、それでいいと決めた」と説明した。

過去に「小錦」の例があるが、新弟子が元横綱のしこ名をつけるのは極めて異例。１９９２年１月以来、「旭富士」が復活する。

規定により現師匠の現役引退を待って角界入りしたオチルサイハン。既に同部屋の伯桜鵬、熱海富士、義ノ富士ら幕内力士と互角に渡り合い“史上最強の研修生”の呼び名を持つ。

伊勢ケ浜親方は「名前に負けないよう頑張ってほしい。ちゃんと力を付けて上がってほしい」と期待を寄せた。その上で「デビューからそのしこ名なのは驚いた。責任はある」とも語った。