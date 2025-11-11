低栄養状態で衰弱した娘の女児を放置したとして、警視庁は１１日にも、東京都内に住む３０歳代の母親と、同居する２０歳代の内縁の夫を保護責任者遺棄容疑で再逮捕する方針を固めた。

母親と内縁の夫は中学生以下の複数の子供を育てており、別の子供２人に対する暴行容疑で先月、それぞれ２回逮捕されていた。同庁は、一部の子供が虐待を受けていたとみて調べている。

捜査関係者によると、母親は内縁の夫と７月中旬〜８月上旬、娘が低栄養状態であると知りながら、十分な食事を与えたり病院に連れて行ったりするなどの措置を取らず、自宅などに放置した疑いが持たれている。

娘は８月上旬、母親の知人宅に預けられていたところを、偶然訪れた学童保育施設の職員に発見され、虐待通報ダイヤル「１８９（いちはやく）」を通じて児童相談所に保護された。

発見当時は自力で歩くこともできず、おむつをはかされていた。体重は同年齢の女児の平均よりも約１０キロ少なく、顔に複数のあざがあったほか、体にはやけどの痕もあった。

児相から通報を受けた同庁は、９月に母親宅を捜索。室内に設置されていた見守り用のカメラや母親らの携帯電話を解析したところ、子供たちに暴行を加える様子が確認されたという。

虐待通報窓口の１８９は２４時間対応で、昨年度の利用件数は約２１万件だった。２０１６年度の約２７万件をピークに減少傾向で、警視庁幹部は「積極的に利用してほしい」としている。