²£¿Ü²ì¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó£×ÇÕ¡¢£±£³Æü¤Ë³«Ëë¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÇ®Àï¤òÅ¸³«¤Ø
¡¡¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÄÅµ×°æÉÍ³¤´ß¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤Ç£±£³¡Á£±£·Æü¡¢¡Ö£Á£Î£Á¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²£¿Ü²ì¡¦»°±ºÂç²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÇ®Àï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤äÁ´¹ñÊª»ºÅ¸¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÎ¸³¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤«¤é³«¤«¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç£·²óÌÜ¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç£²£°¡¦£²£±Ç¯¤ÏÃæ»ß¡Ë¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥À¡¼¤¬£´·î°Ê¹ß¤ËÌó£±£°¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤òÅ¾Àï¤·¤Æ¹Ô¤¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¤Ç¡¢Ç¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï£µÆü´Ö¤ÇÌó£³Ëü£³Àé¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÉ÷¾å¤«¤éÉ÷²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿»Í¤Ä¤Î¥Ö¥¤¤ò²ó¤ë¡Ö¥¹¥é¥í¡¼¥à¡×¤ÇÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃË»Ò¤ÎºÇ¹â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï»þÂ®Ìó£¶£µ¥¥í¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÍÎ¾å¤Î£Æ£±¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏÌó£³£°¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó£·£°¿Í¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢Áí¹çÀ®ÀÓ¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡£±£°·î£¸Æü¤ËÆ±»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Æ±³¤´ß¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÉðÅÄ³Ù»ÖÁª¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤È¿ÜÄ¹Í³µ¨Áª¼ê¡Ê£´£´¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£ÉðÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¶¯²½¤·¤ÆÎÉ¤¤´Ä¶¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£É÷¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÄÅµ×°æÉÍ¤ÇÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤¤¡¢¿ÜÄ¹Áª¼ê¤Ï¡Ö²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì¤ÎÍ§¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶¥µ»¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£