「週3で同じボトムス」は卒業！【しまむら】1,000円台でゲットできる♡「おしゃれパンツ」

気づけば同じボトムスばかりはいている……。そんな人に注目して欲しいのが【しまむら】のプチプラな「おしゃれパンツ」。1,000円台で買えるとは思えないデザインと着回し力で、秋冬のコーデがぐっと新鮮に。今回は、@hiro77andさんが実際に購入した、しまむらのおしゃれパンツをご紹介します。脱マンネリを叶えてくれそうなデザインばかりなので、ぜひチェックしてみてください。

優しげな色合いが魅力のチェック柄パンツ

【しまむら】「TYTYCLAPPYコールテンCKイージーP」\1,639（税込）

やわらかそうな質感とウエストのゴム仕様で、リラックスしてはけそうなイージーパンツ。ホワイトとブラウンをベースにした優しげなチェック柄は、柄物でもコーディネートに取り入れやすい印象です。ゆるっとしたシルエットで休日のリラックスタイムや、友人とのカジュアルなお出かけにも活躍してくれそう。いつも無地のパンツを選ぶことが多い人も、この価格ならトライできるかも。

落ち着いたチェック柄パンツで淡色コーデ

淡いトーンでまとめたナチュラルなコーディネート。優しげなチェック柄パンツがほどよいアクセントになり、全体を上品に見せてくれます。ゆるっとしたシルエットで抜け感があり、こなれた印象に。プチプラには見えないサマ見えデザインで、いつものトップスも少し違った雰囲気で楽しめそう。意外と幅広いアイテムとも合わせやすく、取り入れるだけでおしゃれ度がアップしそうです。

上品にはけそうな美シルエットパンツ

【しまむら】「TT＊CHIAコクーンPT」\1,969（税込）

今季トレンドのブラウンカラーのコクーンパンツ。ほんのり丸みのあるシルエットで、きれいめにもカジュアルにも合わせやすそうなデザインです。プチプラには見えない上品な印象で、大人世代のデイリーコーデにも取り入れやすそう。ウエスト部分にはタックが入っていてきちんと感もあるので、オフィスや休日のお出かけにもはいて行けそうです。

深みブラウンでつくる高見えコーデ

ブラウンパンツと同じシリーズのベストを合わせたセットアップ風のコーディネート。深みのあるブラウンが、落ち着いた大人の雰囲気を演出してくれます。ほんのり丸みのあるシルエットのパンツで、おしゃれ見えを叶えてくれそう。上品できれいめにまとめた着こなしは、お食事やお呼ばれのシーンにもぴったりかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N