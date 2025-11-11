結成１５周年の今年４月にメジャーデビューした男女デュオ「Ｔ字路ｓ（ティージロス）」が、このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、１２日発売の新アルバム「ＭＡＧＩＣ ＴＩＭＥ」をアピールした。

インディーズで活動した１５年間ではベストアルバムも発表し、音楽界で知られた存在だった２人が新たな扉を開いた。ボーカルでギターの伊東妙子は、異例のタイミングとなるメジャーデビューに「行ったことのない道に進んでみようか、と。導かれたような感覚」と新鮮さを味わっている。ベースの篠田智仁も「１５周年での再スタートは面白い。いろいろな人に聴いてもらいたい気持ちが強くなってきた」という。

伊東の個性でもあるハスキーで野太い声は、大学時代に自ら“発見”した。「意外と喉が強いことがわかった。ジャニス・ジョプリンやティナ・ターナーみたいなシャウト系のボーカルに憧れて歌ってみたら『あ、出る！』って気づいた」。歌声に篠田がほれ込み、２０１０年にＴ字路ｓを結成。グループ名は、伊東がそれまで１０年以上続けていたバンドが解散したことに起因する。「人生の壁にぶち当たった時に始めた。最初は変な名前とよく言われたけど、一度聴いたら忘れず、一度見たら目に残る名前にしたかった」

１１年には早くもフジロックフェスティバルに出演。その後も北海道から沖縄まで、年間約１００回のライブを重ねた。「２人組だと喫茶店でも飲み屋でも演奏できる」と篠田。大阪・西成の立ち飲み店での「投げ銭ライブ」は評判を呼んだ。

現在では千原ジュニアやバイきんぐ・小峠英二など、お笑い界を中心に著名人のファンも多い。お笑いコンビ・オズワルドは、１５年からＴ字路ｓの楽曲「これさえあれば」を出ばやしに使用。ライブも共催するなど親交が深く、４月に発売したメジャーデビュー曲「美しき人」ではミュージックビデオにも出演している。

同曲を収録したアルバム「ＭＡＧＩＣ ＴＩＭＥ」は、全てが生演奏。伊東は「日々の泣き笑いに寄り添うような大衆音楽を目指している。ふとした瞬間に隣にいられるようなアルバムにしたいと思った」。日本屈指のギタリスト・佐橋佳幸氏にプロデュースを依頼し「料理で言えば塩焼きで出すしかなかったものが、Ｔ字路ｓらしさを残していろいろな調理法で各国料理になった」と感激した。

１７日からは全国ツアー「ＭＡＧＩＣ ＴＲＡＶＥＬＬＩＮ’ ＢＡＮＤ ＴＯＵＲ ２０２５」で全国７都市を巡る。以前は観客が３人しかいなかったライブもあったが、篠田は「お客さんが少ない時も手を抜かずにやってきたので、それが生きている。お客さんが３人だろうが３０００人だろうが、結局全力でぶつかるのはブレない」。

伊東は昨年３月まで、建築特許関係の会社に事務として２５年間勤めながら音楽を続けた。かつて大工のアルバイトと掛け持ちで演奏していた篠田にも、譲れないものがある。「ＡＩが進出する今、ＡＩには作れない伊東さんの声や演奏を感じてほしい。時代と逆行した音かもしれないけど、いつまでも色あせないものだと思うし、これからも追求していく」。異色の２人が奏でる生音は、魔法のように深みを増していく。（堀北 禎仁）

◆Ｔ字路ｓ 伊東妙子と篠田智仁のデュオで２０１０年結成。インディーズ時代はオリジナルとカバーを合わせて６枚のアルバムを発表。２３年はベスト盤に加え、日テレ系連続ドラマ「だが、情熱はある」の劇伴音楽などを手がけた。最新シングルは８月２０日発売の「このままでいいのさｂａｂｙ」。