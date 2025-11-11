◆練習試合 侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）

広島・新井貴浩監督（４８）が、侍ジャパンを相手に１４安打で１１得点を奪った若ゴイ打線に驚きの声を上げた。「日本を代表する投手に、うちの若い選手がどのような反応、どのような内容を見せてくれるのか楽しみにしていたけど、正直ちょっとビックリした」と、満足そうにうなずいた。

９回は、侍守護神候補の中日・松山から４安打で２点を挙げた。今季８度の対戦を含め、昨季からの計２２戦で１点も取れていなかった。１死満塁で今オフに戦力外通告を受けて育成再契約を結ぶ名原、昨春の侍メンバーだった田村が連続適時打を浴びせ、１イニングを投げ切らせなかった。

指揮官が特に評価したのは、４番で起用した昨年のドラフト４位・渡辺の打撃。９回先頭の中前打で起点となり、３回１死二、三塁では遊ゴロで１点を奪った。「安打以外も全打席、内容が良かった。ケース打撃がしっかりできていた。代表の投手を相手になかなか簡単にはできない」と、指揮官。秋季キャンプでは、フリー打撃から実戦を想定した練習を徹底して求めてきた。投手陣が１４失点、野手陣も４失策など課題は残るが、それ以上に収穫が大きかった。（畑中 祐司）